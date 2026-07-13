Félárbocon a zászlók az amerikai szenátor különös halála után

Donald Trump vasárnap az NBC és a CNN televíziónak adott interjúban emlékezett a befolyásos republikánus politikusra, akit barátjának és elkötelezett támogatójának nevezett. Megjegyezte, hogy, bár a célokban mindig egyetértettek, de bizonyos kérdésekben voltak vitáik, így például az ukrajnai háború lezárásának módját illetően. Az elnök kiemelte, hogy Graham szenátor képes volt szót érteni azokkal a demokrata politikusokkal is, akikkel neki nem sikerült.

Az elnök beszámolt arról, hogy halála előtt alig egy-két órával törvényhozási kérdésekről beszélt telefonon Lindsey Grahammel, aki épp csak, hogy visszaérkezett kijevi látogatásáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a „szabadság igaz védelmezőjeként” emlékezett a republikánus szenátorra. Felidézte, hogy a politikus az Oroszország által indított háború kezdete óta tízszer járt Ukrajnában, és „amikor a legnagyobb szükség volt rá, itt volt a polgárainkkal”. Az ukrán elnök azt írta, állandó párbeszédben álltak, és hiányozni fognak a beszélgetéseik. Hozzátette, hogy az elmúlt napokban kétszer is találkoztak. Az amerikai és az ukrán politikus utolsó találkozásáról pénteken Kijevben készült fénykép tanúskodik.

Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az NBC és a Fox News hírtelevíziónak is interjút adott Lindsey Grahamre emlékezve, akiről kiemelte, hogy elkötelezett volt az amerikai-izraeli kapcsolatok fenntartása mellett.

Nyilvánosan fejezte ki részvétét Joe Biden volt elnök, aki szenátorként több évig dolgozott együtt a hirtelen elhunyt republikánus politikussal. Megemlékezett ifjabb George W. Bush volt elnök is, akinek hivatali ideje alatt választották először szenátorrá Lindsey Grahamet.

Lindsey Graham irodája annyit közölt, hogy a politikus „rövid és súlyos” betegségben hunyt el, Donald Trump elnök nyilatkozatában hirtelen szívleállást valószínűsített. Lindsey Graham szenátorsága előtt, 1995-től a Kongresszus alsóházának, a képviselőháznak volt a tagja. 33 éven keresztül szolgált az amerikai hadseregben, ahol ügyvédi és ügyészi munkát végzett, dolgozott Európában, majd a 2000-es években, már a Kongresszus tagjaként, rövid ideig Irakban, majd Afganisztánban is katonai szolgálatot látott el. A légierőtől ezredesként szerelt le.

A dél-karolinai szenátor novemberben újraindult volna a szenátori székért, a felmérések szerint komoly esélye volt arra, hogy ötödször is megnyerje a választást. Mandátumának lejártáig Dél-Karolina állam kormányzója jelöli ki a szenátus ideiglenes tagját, a jelöltségről pedig a republikánus párton belül megismételt előválasztáson döntenek. A pozícióra már bejelentkezett Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselő.