Donald Trump úgy tudta, hogy megegyeztek Iránnal, aztán jött a bombázás

Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd "hirtelen", "két órával később" drónnal támadtak meg egy hajót.

"Beteg emberek, valami nincs rendben velük"

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a szombat éjszaka végrehajtott amerikai válaszcsapás "nagyon erőteljes" volt.

Az elnök az NBC News televíziónak adott interjúban megerősítette a Középső Parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi-szoros nyitva áll a forgalom előtt.

A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel.

Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete a Fox News hírtelevízióban arról beszélt, hogy az Irán elleni válaszcsapás ellenére a technikai szintű egyeztetések folytatódnak az iráni atomprogramról, az atomlétesítmények ellenőrzésének körülményeiről.

Hangsúlyozta, hogy a szombaton éjszaka végrehajtott amerikai légicsapás Donald Trump elnök utasítására arányos válasz volt Iránnak. Közölte, hogy az elsődleges célpontok a Hormuzi-szoroshoz közeli iráni partokon elhelyezkedő radarlétesítmények, valamint drónok és rakétaállások volt, amelyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes.