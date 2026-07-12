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Mentő érkezik a szombathelyi Markusovszky Kórházba, ahonnan elraboltak egy gyermeket 2014. július 10-én. A rendőrség kizárta az emberkereskedelem gyanúját az eltűnt újszülött ügyében. Bebizonyosodott, a gyermeket azzal a szándékkal vitték el a kórházból, hogy megtartsák.
Nyitókép: MTI/Varga György

Szörnyű körülmények a szombathelyi kórházban, az intézmény magyarázkodik

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Belső vizsgálatot rendelt el a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vezetése, miután a közösségi médiában súlyos vádak jelentek meg egy, az intézmény érsebészeti osztályán ápolt beteg ellátási körülményeivel kapcsolatban.

Egy nyilvánosságra került bejegyzésben a hozzátartozó azt állítja, hogy a több mint öt hete kezelt, amputált végtagú, magatehetetlen állapotban lévő beteget méltatlan körülmények között ápolták – áll a nyugat.hu összeállításában.

A család kifogásolta az alapvető ápolási feladatok elmaradását, a fertőtlenítés hiányát, valamint a beteg higiéniás állapotával kapcsolatos mulasztásokat. A hozzátartozó továbbá azt is sérelmezte, hogy

a beteget korábban szepszis gyanúja ellenére hazaengedték

az intézményből, ahonnan később mentővel kellett visszaszállítani.

Rápli Róbert, Szombathely országgyűlési képviselője a történtek kapcsán hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához. A politikus az eset teljes körű kivizsgálását, azonnali intézkedések megtételét, valamint annak ellenőrzését sürgette, hogy az érintett osztályon más betegeket ért-e hasonló sérelem.

A Markusovszky Kórház közleményében tudatta: a nyilvánosságra került információkból értesültek a panaszról, és haladéktalanul belső vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek tisztázására. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a panasz megjelenéséig a kórház felé semmilyen hivatalos jelzés nem érkezett az érintett hozzátartozóktól.

Az intézmény a konkrét beteg személyiségi jogaira és egészségügyi adatainak védelmére hivatkozva részleteket nem közölt.

A kórház vezetése ugyanakkor kiemelte: a betegek szakszerű ellátása és méltóságának megőrzése kiemelt fontosságú, és amennyiben a vizsgálat során mulasztás igazolódik, megteszik a szükséges intézkedéseket.

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Ismét több tucat régiséget foglalt le a manhattani kerületi ügyészség a New York-i Metropolitan Museumban (Met), amelyek egytől egyig illegális tranzakciók útján kerültek az intézménybe. Az ilyen tárgyak  restitúciója felgyorsult az utóbbi időszakban, a napokban Olaszország, Irak és Indonézia láthatta viszont becses értékeit, szám szerint egy híján hatvanat, mind kalandos úton került amerikai intézményekbe. A most publikált adatok szerint az utóbbi időben egyedül a Met-nek mintegy 95 millió dollár értékű antikvitástól kellett megválnia, miután kiderült, hogy ősi lelőhelyek fosztogatóinak kezéből kerültek a „kifehéredés” útjára értő, ám a piac árnyékos oldalán működő kereskedők közreműködésével.

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