Szörnyű körülmények a szombathelyi kórházban, az intézmény magyarázkodik

Egy nyilvánosságra került bejegyzésben a hozzátartozó azt állítja, hogy a több mint öt hete kezelt, amputált végtagú, magatehetetlen állapotban lévő beteget méltatlan körülmények között ápolták – áll a nyugat.hu összeállításában.

A család kifogásolta az alapvető ápolási feladatok elmaradását, a fertőtlenítés hiányát, valamint a beteg higiéniás állapotával kapcsolatos mulasztásokat. A hozzátartozó továbbá azt is sérelmezte, hogy

a beteget korábban szepszis gyanúja ellenére hazaengedték

az intézményből, ahonnan később mentővel kellett visszaszállítani.

Rápli Róbert, Szombathely országgyűlési képviselője a történtek kapcsán hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához. A politikus az eset teljes körű kivizsgálását, azonnali intézkedések megtételét, valamint annak ellenőrzését sürgette, hogy az érintett osztályon más betegeket ért-e hasonló sérelem.

A Markusovszky Kórház közleményében tudatta: a nyilvánosságra került információkból értesültek a panaszról, és haladéktalanul belső vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek tisztázására. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a panasz megjelenéséig a kórház felé semmilyen hivatalos jelzés nem érkezett az érintett hozzátartozóktól.

Az intézmény a konkrét beteg személyiségi jogaira és egészségügyi adatainak védelmére hivatkozva részleteket nem közölt.

A kórház vezetése ugyanakkor kiemelte: a betegek szakszerű ellátása és méltóságának megőrzése kiemelt fontosságú, és amennyiben a vizsgálat során mulasztás igazolódik, megteszik a szükséges intézkedéseket.