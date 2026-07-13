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Teherhajók és olajszállító tartályhajók a Hormuzi-szorostól keletre fekvõ Ománi-öbölben 2026. június 16-án. Két nappal korábban Irán és a síita országot támadó Egyesült Államok elõzetes megállapodást kötött a két és fél hónapja tartó harcok lezárásáról. Azóta legalább három iráni tanker és két iráni teherhajó haladt át akadálytalanul az Ománi-öblön, az Egyesült Államok által felügyelt tengeri blokádzónán. A keretmegállapodást június 19-én írják alá Genfben.
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Irán négy ország ellen indított támadást, egyből nőni kezdett az olajár

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Irán amerikai katonai létesítményeket támadott Jordániában, Bahreinben, Kuvaitban és Ománban a hajnali amerikai légicsapások után.

Irán rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre amerikai katonai létesítmények ellen Jordániában, Bahreinben, Kuvaitban és Ománban, válaszul az Egyesült Államok iráni célpontok elleni légicsapásaira – közölte hétfőn az iráni Forradalmi Gárda.

A hadművelet első szakaszában rakétákkal és drónokkal támadták a jordániai Hasszán herceg légibázist, ahol több nagy rakétasilót és üzemanyagtárolót gyújtottak fel – áll az gárda hivatalos híroldalán, a Sepah Newson közzétett közleményben.

A második szakaszban a bahreini Sejk Ísza légibázison helikopter-karbantartó és -javító létesítményeket, egy P-8-as felderítő repülőgépek számára fenntartott hangárt, valamint a parancsnoki és drónirányító központot vették célba.

A közlemény szerint ezt követően Kuvaitban megsemmisítettek egy üzemanyagraktárt, egy Patriot légvédelmi rendszert és egy FPS típusú radarállomást.

Az al-Dzsazíra arab hírtelevízió hétfői beszámolója szerint a negyedik szakaszban egy kuvaiti amerikai rakétabázist támadtak, ahol az gárda állítása szerint két HIMARS rakéta-sorozatvetőt és rakétákkal megrakott raktárakat semmisítettek meg. Ezt követően Bahreinben az Egyesült Államok dzsuffairi katonai létesítményeit, Ománban pedig egy nagy hatótávolságú FPS légtérellenőrző radart és egy hajófelderítő radart vettek célba. Irán állítása szerint megsemmisítették az ománi radarrendszereket.

A gárda úgy fogalmazott: a Hormuzi-szoros hajóforgalom előtti megnyitásának egyetlen módja, hogy az Egyesült Államok beszüntesse katonai beavatkozását a térségben, és tiszteletben tartsa a part menti országok területi vizek feletti szuverenitását. Hozzátette, hogy az amerikai beavatkozás folytatása súlyosabb fejleményekhez vezethet a világ olaj- és gázszektorában.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap késő este közölte, hogy újabb támadásokat hajtott végre Irán ellen. A tájékoztatás szerint

az amerikai erők több helyszínen több tucat célpontot támadtak precíziós fegyverekkel,

köztük légvédelmi rendszereket, part menti radarállomásokat, rakéta- és drónlétesítményeket, valamint kisebb hajókat.

A jordániai hadsereg hétfőn közölte, hogy négy, iráni területről indított rakétát fogott el és semmisített meg, miután azok beléptek az ország légterébe. Kuvait arról számolt be, hogy légvédelme "ellenséges légi célpontokkal" szemben lépett működésbe.

Bahreinben hétfőn harmadik alkalommal szólaltak meg a rakétatámadás veszélyére figyelmeztető szirénák.

A támadások nyomán emelkedtek az olajárak: a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 79 dollár fölé emelkedett.

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