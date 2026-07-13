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Nyitókép: Getty Images/Galeanu Mihai

A függőség miatt Brüsszel befenyítené a Metát

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Meta amerikai technológiai óriásvállalat megsérthette a digitális szolgáltatásokról szóló európai uniós rendeletet (DSA), mivel a Facebook és az Instagram platformok kialakítása függőséget elősegítő elemeket tartalmaz, amelyek veszélyeztethetik a felhasználók - különösen a kiskorúak és a sérülékeny csoportok – mentális és fizikai jólétét.

A bizottság pénteken ismertetett értékelése szerint a Meta nem mérte fel megfelelően az olyan funkciók kockázatait, mint a végtelen görgetés, az automatikus videólejátszás és értesítések, valamint a nagymértékben személyre szabott ajánlórendszerek.

A vizsgálat megállapításai szerint ezek a megoldások arra ösztönzik a felhasználókat, hogy folyamatosan új tartalmakat fogyasszanak, elősegítve a kényszeres használatot és az egészségtelen digitális szokások kialakulását.

A bizottság szerint a Meta azt sem vette kellőképpen figyelembe, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek éjszaka a Facebookon és az Instagramon, illetve az olyan formátumok, mint a Reels és a Stories, hozzájárulhatnak a túlzott platformhasználathoz.

Az uniós végrehajtó testület úgy ítélte meg, hogy a vállalat jelenlegi kockázatcsökkentő intézkedései sem bizonyultak hatékonynak. A képernyőidő kezelését segítő eszközök – köztük a tinédzserek számára alapértelmezetten bekapcsolt funkciók – könnyen kikapcsolhatók, a szülői felügyeleti megoldások használata pedig jelentős technikai ismereteket és időráfordítást igényel. A mentális egészséggel kapcsolatos tájékoztató anyagok és hivatkozások szintén nem nyújtanak megfelelő védelmet a bizottság szerint.

A brüsszeli testület úgy foglalt állást: a Meta számára szükségessé válhat a Facebook és az Instagram kialakításának módosítása.

A testület példaként említette az automatikus lejátszás és a végtelen görgetés alapértelmezett kikapcsolását, hatékony képernyőidő-szünetek bevezetését, valamint az ajánlórendszerek átalakítását úgy, hogy azok kevésbé ösztönözzék az függőség kialakulását.

A Meta a vizsgálat jelenlegi szakaszában írásban reagálhat az előzetes megállapításokra, és betekinthet az ügy irataiba. Az európai digitális szolgáltatások testületét is bevonják az eljárásba.

Amennyiben a bizottság végleges döntésében is megállapítja a jogsértést, a vállalat globális éves árbevételének legfeljebb 6 százalékáig terjedő bírságot szabhat ki.

Az ügyben 2024. május 16-án indult hivatalos vizsgálat. A bizottság közölte: az eljárás továbbra is kiterjed a 13 év alatti felhasználók életkor-ellenőrzési intézkedéseire, valamint annak vizsgálatára is, hogy a platformok ajánlórendszerei a kiskorúak sérülékenységét kihasználva egyre szélsőségesebb vagy addiktív tartalmak felé terelhetik őket.

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Kezdőlap    Külföld    A függőség miatt Brüsszel befenyítené a Metát

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