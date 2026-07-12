13 ember utazott az összetört járművekben az M7-en

Azt írták, az autókban tizenhárman utaztak. Az útszakaszon több kilométeres a torlódás.
Az Útinform jelentése szerint a „30-as km-nél a korlátozás már megszűnt, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel, és még így is meghaladja a 5 km-t”.
Azt írták, az autókban tizenhárman utaztak. Az útszakaszon több kilométeres a torlódás.
Az Útinform jelentése szerint a „30-as km-nél a korlátozás már megszűnt, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel, és még így is meghaladja a 5 km-t”.
Súlyos égési sérülésekkel, félig eszméletlen állapotban találtak rá egy brit házaspárra a spanyolországi Almería tartományban pusztító erdőtüzek után. A katasztrófa eddig tizenkét halálos áldozatot követelt, akik közül négyen brit állampolgárok voltak - közölte a BBC.
A 47-es számú vasútvonalon a személyszállítás 2023-ban megszűnt, most azonban újra visszakapja vasúti kapcsolatát a térség
The strikes follow an attack on a Cyprus -flagged vessel travelling through the critical waterway.