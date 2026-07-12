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fotó: M7 – M1 autópálya figyelő
Nyitókép: M7 – M1 autópálya figyelő

13 ember utazott az összetört járművekben az M7-en

Infostart / MTI

Összeütközött három személygépkocsi az M7-es autópályán, az országhatár felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométernél - közölte a katasztrófavédelem.

Azt írták, az autókban tizenhárman utaztak. Az útszakaszon több kilométeres a torlódás.

Az Útinform jelentése szerint a „30-as km-nél a korlátozás már megszűnt, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel, és még így is meghaladja a 5 km-t”.

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