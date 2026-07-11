Csökkentek a jegyárak az amerikaiak és a mexikóiak kiesése után

Az Egyesült Államok hétfői veresége előtt a legolcsóbb jegy ára 3200 dollár körül mozgott a TickPicken. Azóta jelentősen csökkentek az árak: a Los Angeles-i, helyi idő szerint délutáni mérkőzésre már 1100 dollárért is kaphatók voltak jegyek.

Ami Mexikót illeti, a vasárnapi, Anglia elleni vereségük 45 százalékos árcsökkenést eredményezett – közölte a TickPick.

A legolcsóbb jegyek ára korábban közel 4000 dollár volt, de a szombati, miami mérkőzésre már 2000 dollárra mérséklődött.

„A negyeddöntős jegyek árát úgy határozták meg, hogy arra számítottak: mind Mexikó, mind az Egyesült Államok továbbjut” – nyilatkozta a CNN-nek Brett Goldberg, a TickPick társ-vezérigazgatója. „Amikor egymást követő napokon kiestek a nyolcaddöntőben, azonnali és jelentős visszaesés következett be a mérkőzéseik iránti keresletben.”

A múlt héten Kanada is kiesett, így mindhárom házigazda ország búcsúzott a világbajnokságtól. Az Egyesült Államok és különösen Mexikó kiesése azonban rossz hír a Tom’s Watch Bar számára; a sportbár-hálózat 18 egységgel rendelkezik az Egyesült Államokban.

Brooks Schaden, a lánc társalapítója és társ-vezérigazgatója elmondta, hogy a mexikói és az amerikai csapat mérkőzéseinek napjai jelentős forgalomnövekedést hoztak a vállalatnak. Most arra számít, hogy a két ország kiesése miatt 50 százalékkkal csökken majd a forgalom a világbajnoki mérkőzések napjain.

Érdekesség, hogy a mexikói csapat nagyobb vonzerőt jelentett az éttermek számára, mint az amerikai: a szurkolóik több pénzt költöttek és több időt töltöttek a Tom’s Watch Bar egységeiben – jegyezte meg Schaden.