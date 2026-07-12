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Nyitókép: Astarot/Getty Images

Alapszabály a fesztiválokon: ha baj van, ne várjunk vagy próbálkozzunk magunk, hanem kérjünk segítséget!

Infostart / InfoRádió

A hőség, a kiszáradás, a túlzott alkoholfogyasztás és a droghasználat is komoly kockázatot jelenthet a nyári fesztiválokon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet: rosszullét vagy vészhelyzet esetén a gyors és szakszerű segítségnyújtás életet is menthet.

A fesztiválok a kikapcsolódásról, a közösségi élményekről és a szórakozásról szólnak, ugyanakkor a nyári időszak sajátos kockázatokat is hordoz – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Drogmegelőzési Programok Osztályának vezetője. Majzik Balázs szerint az egyik legnagyobb veszélyforrás a droghasználat, ideértve a kábítószereken kívül az alkohol fogyasztását, de még a dohányzást is, hiszen számos legális termék is van, ami veszélyes lehet. Kiemelte a hidratálás fontosságát, a sok folyadék (víz, üdítő) fogyasztását, hozzátéve, hogy az alkohollal óvatosan kell bánni, mert „a szakemberek szerint addikciós szempontból legalább annyira veszélyes, mint akár mondjuk a heroin” – mondta a szakember.

„Figyeljünk arra, hogy ne hagyjunk őrizetlenül italt. Figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint legalább egy ember legyen a társaságban, aki figyel, nem árt az óvatosság. Ittasan senki ne üljön gépjárműbe – de gondolom, ezeket nem is nagyon kell már elmondani” – sorolta, hozzátéve, hogy senkit nem szabad magára hagyni.

Hangsúlyozta még, hogy

ha valamiféle rosszullét történne, akkor senki se várja azt, hogy majd magától elmúlik, hanem rögtön forduljon segítségért ő vagy aki a környezetében tud. A legjobb tárcsázni a 112-t.

Jó tanácsként kiemelte, hogy a fesztiválok előtt vagy a kezdetekor mindenki tájékozódjon, hogy hol vannak az egészségügyi- és elsősegélypontok, hogy ha esetleg gond van, akkor tudja, hogy hová fordulhat.

Ne magunk próbáljuk megoldani a problémát, hanem azonnal kérjünk segítséget. A helyzet téves megítélése akár tragédiához is vezethet, ezért a legbiztosabb megoldás a gyors segítségkérés – hangsúlyozta az NNGYK Drogmegelőzési Programok Osztályának vezetője.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Alapszabály a fesztiválokon: ha baj van, ne várjunk vagy próbálkozzunk magunk, hanem kérjünk segítséget!

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