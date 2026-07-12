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Nyitókép: Unsplash.com

Új módszerrel mérik majd a gyorshajtást, kevés lesz a satufék

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Szigorúbb intézkedéseket és a szankciós rendszer átalakítását tervezi a kormány a gyorshajtók visszaszorítása érdekében. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a közlekedésbiztonság javítása és a súlyos kimenetelű balesetek számának csökkentése érdekében a szakemberek jelenleg több nemzetközi modellt is vizsgálnak.

Átlagsebesség-mérés bevezetését fontolgatja a kormány az autópályákon – áll az RTL Híradó riportjában.

A tervezett intézkedések között kiemelten szerepel az átlagsebesség-mérés bevezetése a gyorsforgalmi utakon.

Ez a technológia – szemben a jelenlegi, pontszerű traffipaxokkal – egy adott útszakasz teljes hosszán méri a gépjárművek haladási sebességét, így hatékonyan szűrheti ki azokat a járművezetőket, akik a mérési pontok között túllépik a megengedett sebességet.

A kormányzati tervek szerint a rendszerbe állítás mellett a büntetési tételek szigorítása is napirenden van: különösen a visszaeső szabályszegők számíthatnak súlyosabb szankciókra.

A minisztérium célja, hogy a külföldi, már bizonyítottan eredményes közlekedésbiztonsági minták adaptálásával hosszú távon is visszaszorítsák az autópályákon történő szabályszegéseket.

A tárca tájékoztatása alapján a fejlesztésekről és az esetleges jogszabályi módosításokról a szakmai egyeztetések már folyamatban vannak.

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Kezdőlap    Belföld    Új módszerrel mérik majd a gyorshajtást, kevés lesz a satufék

traffipax

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