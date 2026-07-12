Nincs béke a Hormuzi-szorosnál, de már érthető, hogy mi a baj

A Tasznim iráni hírügynökség vasárnap este robbanásokról jelentett Bandar Abbász kikötővárosból és Kesm szigetéről. Az IRNA hírügynökség katonai létesítmények elleni "ellenséges támadásokról" adott hírt.

A Mehr és Tasznim hírügynökségek helyi hatóságokra hivatkozva közölték, hogy egy tengerészgyalogos életét vesztette Dzseszk kikötővárosában.

Hoszein Amír Tejmúri, Kesm kormányzója szerint 10-11 rakétát lőttek ki a szigeten található katonai célpontok ellen. A Mehr szerint Kesm szigetén életét vesztette Hormuzgán tartomány távközlési hatóságának vezetője, aki javítási munkálatok miatt utazott a szigetre. Két munkatársa megsebesült - tette hozzá a hírügynökség.

Mohammad Baker Kalibaf, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló a héten már harmadik amerikai támadási hullám nyomán szerződésszegéssel vádolta Washingtont. "Az egyoldalú megállapodások ideje lejárt. Megmondtuk nektek: tartsátok meg a szavatokat, vagy megfizettek" - írta Kalibaf az X-en.

"Az amerikaiak azzal próbálkoznak, hogy a Hormuzi-szoros déli részén szabályellenesen egy útvonalat kényszerítsenek ki, ami ellent mond az Iszlám Köztársasággal aláírt egyezségnek"

- hangoztatta Amír Akraminia katonai szóvivő a Tasznim hírügynökségnek nyilatkozva. Rávilágított, hogy a keretmegállapodás értelmében Irán tartozik felelősséggel a Hormuzi-szorosért. Teherán az ománi vezetéssel közösen arra törekszik, hogy "megegyezést érjen el és közös szabályokat vigyen keresztül a régióban" - tette hozzá.

Az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva közölte, hogy az Egyesült Államok több csapást is mért iráni rakéták indítóhelyeire és légvédelmi rendszerekre, valamint a Forradalmi Gárda kis járőrhajóira a Hormuzi-szorosban.

A kuvaiti hadsereg az X-en közölte, hogy vasárnap az állami olajtársaság egy tengeri fúrótornyán egy munkás megsebesült ellenséges drón támadása következtében. Hozzátette, hogy az emírség északi részén három határőrállomást ért támadás, aminek következtében károk keletkeztek.

A Farsz hírügynökség időközben arról számolt be, hogy az iráni Forradalmi Gárda egységei HIMARS-indítóállásokat és lőszerkészleteket semmisítettek meg drónokkal Kuvait területén. Az iráni elithadsereg szerint a rakéták már készen álltak kilövésre iráni célpontok ellen.