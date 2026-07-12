ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 12. vasárnap Dalma, Izabella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hormuzi-szoros ábrázolása domborzati térképen.
Nyitókép: Unsplash

Nincs béke a Hormuzi-szorosnál, de már érthető, hogy mi a baj

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb robbanásokról számolt be vasárnap Irán déli partvidéke mentén az éjszaka történt amerikai csapásokat követően.

A Tasznim iráni hírügynökség vasárnap este robbanásokról jelentett Bandar Abbász kikötővárosból és Kesm szigetéről. Az IRNA hírügynökség katonai létesítmények elleni "ellenséges támadásokról" adott hírt.

A Mehr és Tasznim hírügynökségek helyi hatóságokra hivatkozva közölték, hogy egy tengerészgyalogos életét vesztette Dzseszk kikötővárosában.

Hoszein Amír Tejmúri, Kesm kormányzója szerint 10-11 rakétát lőttek ki a szigeten található katonai célpontok ellen. A Mehr szerint Kesm szigetén életét vesztette Hormuzgán tartomány távközlési hatóságának vezetője, aki javítási munkálatok miatt utazott a szigetre. Két munkatársa megsebesült - tette hozzá a hírügynökség.

Mohammad Baker Kalibaf, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló a héten már harmadik amerikai támadási hullám nyomán szerződésszegéssel vádolta Washingtont. "Az egyoldalú megállapodások ideje lejárt. Megmondtuk nektek: tartsátok meg a szavatokat, vagy megfizettek" - írta Kalibaf az X-en.

"Az amerikaiak azzal próbálkoznak, hogy a Hormuzi-szoros déli részén szabályellenesen egy útvonalat kényszerítsenek ki, ami ellent mond az Iszlám Köztársasággal aláírt egyezségnek"

- hangoztatta Amír Akraminia katonai szóvivő a Tasznim hírügynökségnek nyilatkozva. Rávilágított, hogy a keretmegállapodás értelmében Irán tartozik felelősséggel a Hormuzi-szorosért. Teherán az ománi vezetéssel közösen arra törekszik, hogy "megegyezést érjen el és közös szabályokat vigyen keresztül a régióban" - tette hozzá.

Az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva közölte, hogy az Egyesült Államok több csapást is mért iráni rakéták indítóhelyeire és légvédelmi rendszerekre, valamint a Forradalmi Gárda kis járőrhajóira a Hormuzi-szorosban.

A kuvaiti hadsereg az X-en közölte, hogy vasárnap az állami olajtársaság egy tengeri fúrótornyán egy munkás megsebesült ellenséges drón támadása következtében. Hozzátette, hogy az emírség északi részén három határőrállomást ért támadás, aminek következtében károk keletkeztek.

A Farsz hírügynökség időközben arról számolt be, hogy az iráni Forradalmi Gárda egységei HIMARS-indítóállásokat és lőszerkészleteket semmisítettek meg drónokkal Kuvait területén. Az iráni elithadsereg szerint a rakéták már készen álltak kilövésre iráni célpontok ellen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nincs béke a Hormuzi-szorosnál, de már érthető, hogy mi a baj

irán

usa

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A magyar növekedés új képlete – mi határozza meg Magyarország növekedési pályáját a következő években?

A magyar növekedés új képlete – mi határozza meg Magyarország növekedési pályáját a következő években?

Egy magyar vállalat ma gyakran nem azért nem tud szintet lépni, mert nincs megrendelése, hanem mert nincs elég jól képzett szakembere, drága az energia, és a legértékesebb tapasztalt dolgozói túl korán esnek ki a munkából. Közben a német autóipar, a nearshoring és a Balkán felértékelődése új lehetőségeket nyit. Magyarország növekedési pályája a következő évtizedben attól függ, hogyan tud maj élni ezekkel.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat

Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat

A Defense Express részletesen elemezte Franciaország és Németország védelmi kiadásait, a különbség pedig egyre nagyobbá válik a hatalmak között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eltűntté és halottá nyilvánítás menete, feltételei: minden tudnivaló a folyamatról egy helyen

Eltűntté és halottá nyilvánítás menete, feltételei: minden tudnivaló a folyamatról egy helyen

Mi a teendő, ha eltűnik egy hozzátartozónk? Mikor merülhet fel az eltűntté vagy halottá nyilvánítás? Összeggyűjtöttük, amiket ezekről a nehéz kérdéswekről tudni kell.

BBC
Business Sport Travel Science
US insists Strait of Hormuz is open as it exchanges strikes with Iran

US insists Strait of Hormuz is open as it exchanges strikes with Iran

Iranian forces earlier said the Strait was closed and launched wide-ranging attacks at US allies and bases in the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 12. 20:45
Donald Trump úgy tudta, hogy megegyeztek Iránnal, aztán jött a bombázás
2026. július 12. 20:15
Meghalt egy magyar túrázó az Alpokban
×
×