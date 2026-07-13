ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.19
usd:
313.23
bux:
0
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az olasz Jannik Sinner felsegíti a pályáról ellenfelét, a német Alexander Zverevet a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyének döntõjében Londonban 2026. július 12-én.
Nyitókép: Neil Hall

Jannik Sinner ismételni tudott Wimbledonban

Infostart / MTI

A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szetthátrányból fordítva, négy játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet.

A 139. wimbledoni férfi döntőben a világranglista első és második helyezettje lépett pályára – akárcsak tavaly, ám Jannik Sinnerre ezúttal nem a hónapok óta sérült Carlos Alcaraz, hanem a friss Roland Garros-bajnok Alexander Zverev várt. Előzőleg az olasz kiválóság a négy között a 15. wimbledoni elődöntőjében szerepelt Novak Djokovicot verte meg, aki 2011 óta csak kétszer kapott ki a londoni elődöntőben – 2012-ben Roger Federertől, tavaly pedig Sinnertől –, miközben tízet megnyert.

A 29 éves Zverev a hazai meglepetésembert, Arthur Feryt állította meg, és ő lett a 13. férfi teniszező, aki bejutott mind a négy Grand Slam-döntőbe. emellett a hamburgi teniszező 35 év után az első német lehetett Michael Stich diadala óta, aki magasba emeli az ananászos kupát. Összességében pedig az első férfi játékos lehetett a profik 1968-as beengedése óta, aki rögtön az első GS-serlege után, a következő kiemelt tornán ismét diadalmaskodik.

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4

Ami az egymás elleni mérleget illeti, eddig 14-szer csaptak össze, és az orosz származású német csak négyszer nyert, ráadásul az utóbbi kilenc találkozón rendre az ötödik GS-serlegére hajtó déltiroli ünnepelhetett, és az utolsó hat meccsen Zverev egyetlen szettet sem tudott hozni. Igaz, füvön még sosem találkoztak.

A 15. csatát mindketten stabil adogatásokkal kezdték, érinthetetlenek voltak a 210 km/óra körüli szervák, majd először a németnek kellett bréklabdát hárítania 3:4-nél. Magas színvonalú tenisszel jutottak el a rövidítésig, melyben újfent minimális volt köztük a különbség: egy-egy elszalasztott szettlabdát követően a másodikjánál a 198 centis Zverev egy tenyeres nyerővel lezárta a játszmát.

A Saschának becézett kihívó játékán a folytatásban sem látszott semmi nyoma a korábbi gyengeségeknek: a tenyerese és a röptéje is kifogástalan volt, emellett mentálisan is megingathatatlannak tűnt. Bréklabdák és különösebb izgalmak nélkül, sok bombaszervával jutottak el az újabb tie-breakig, amelyben a címvédő szinte hibátlanul ütött, és megérdemelten egyenlített ki. A harmadik szettben 4:3-nál Sinner egy olyan labdamenet végén vette el riválisa adogatását, amely közben elesett – Zverev dühében a földhöz vágta az ütőjét –, majd kiszerválta a játszmát, és három óra elteltével már ő volt előnyben.

A negyedik felvonásban 3:3-nál jött a fordulópont, amikor a német néhány rövidebb vagy pontatlanabb labdával ismét brékhez juttatta a világelsőt. Az első ATP-főtáblás mérkőzését 2019-ben Budapesten játszó Sinner innen már nem engedte ki a kezéből a diadalt, és 3 óra 47 perc után boldogan terült el a gyepen.

Sinner pályafutása 30. trófeája és ötödik Grand Slam-serlege mellé 3,6 millió fontot (1,5 milliárd forint) kapott.

A női egyest a cseh Linda Noskova nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben 6:2, 5:7, 6:3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muchovát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Jannik Sinner ismételni tudott Wimbledonban

wimbledon

alexander zverev

jannik sinner

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magánegészségügy: 100 milliárddal nőtt a piac, most mindenki várja, mit tesz a kormány

Magánegészségügy: 100 milliárddal nőtt a piac, most mindenki várja, mit tesz a kormány

2024-ről 2025-re mintegy 100 milliárd forinttal nőtt a magánegészségügy összforgalma – erről beszélt az InfoRádióban a PRIMUS Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke. Lancz Róbert azt is mondta, bár van egy optimista várakozás az új egészségügyi kormányzattal szemben, de egyelőre nem csökkent az akut egészségügyi problémáikkal a magánegészségügyet választók száma.
Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

A képviselők hétfőn szavazhatnak az Alaptörvény 17. módosításról, amelyben Sulyok Tamás államfő megbízatásának végét is kimondják. „A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás” – írta a miniszterelnök Facebook-oldalán. Kedden visszaállíthatják a pedagógusok sztrájkjogát.
 

Gúnyolódtak a látássérült miniszteren

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eszkaláció a Közel-Keleten - Kilőtt az olajár, idegesek a piacok

Eszkaláció a Közel-Keleten - Kilőtt az olajár, idegesek a piacok

A hétvégén ismét felerősödtek a támadások az amerikai és az iráni erők között, melynek hatására Irán bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost. Az USA ezt követően újabb támadásokat indított, az események hatására pedig máris nagyot ugrott az olajár: ismét 80 dollár közelében mozog a Brent jegyzése. Eközben a devizapiacon is nagyobb mozgásokat láthatunk, erősödik a dollár, a forint pedig gyengül. A tőzsdéken eközben Ázsiában különösen Dél-Koreában bontakozott ki nagyobb esés, de Európában is mínuszban nyithatnak a tőzsdék. A reggeli órákra a nemesfémek is nagy nyomás alá kerültek, az arany és az ezüst jegyzése is jelentős esésben van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 13.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 13.)

A Pénzcentrum 2026. július 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
At least 27 killed, eight critically injured in Bangkok bar fire

At least 27 killed, eight critically injured in Bangkok bar fire

Firefighters arrived at the scene in the Chatuchak district to find patrons running through flames to escape.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 06:48
Akkora siker a foci-vb, hogy hatalmas újításon gondolkodnak
2026. július 13. 06:36
Igazi bombaattrakciók jönnek a Balaton-átúszáson és az áthúzáson is
×
×