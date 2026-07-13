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Napernyõvel látogatók a párizsi Eiffel-torony lábánál a Franciaország nagy részét uraló hõhullám idején, 2026. július 11-én.
Nyitókép: Aurelien Morissard

Lángol a legendás erdő

Infostart / MTI

Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól ötven kilométerre található híres Fontainebleau-i erdőt, ahol tűz ütött ki és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben.

Philippe Tabarot közlekedési miniszter vasárnap este közölte, hogy a tűz miatt mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV szuperexpressz-vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott.

A francia állami vasúttársaság, az SNCF bejelentette, hogy

a párizsi Gare de Lyon állomásra érkező vagy onnan induló vonatok legalább hatórás késéssel közlekednek a franciaországi nyári vakáció első hétvégéjén.

A Fontainebleau-i erdőtűz vasárnap délután kezdődött az A6-os autópálya mentén, mielőtt elterjedt az erdőterületen. A tűz nagyon gyorsan terjedt, ezért a déli országrészből, Bordeaux-ból és Nimes-ből, két Dash típusú tűzoltórepülőgép érkezett

A tűz oltásához először vetettek be ilyen repülőgépeket Párizs környékén. A munkában két vízbombázó helikopter, egy felderítő repülőgép és mintegy 400 tűzoltó is részt vesz – közölte a tűzoltóság, amely mintegy 15 lakóházat is kiürített.

„Ha nem álltak volna rendelkezésre repülőgépek, akkor Noisy-sur-Ecole és Vaudoué településeket is ki kellett volna üríteni” – mondta az AFP hírügynökségnek Olivier Compta ezredes, aki az oltást vezeti. A mentőcsapatok szerinte egy-két hétig fognak dolgozni a helyszínen, Franciaországból mindenhonnan kapnak erősítést.

A rendkívüli méretű tűz az esti órákban több mint háromszáz hektáron terjedt el, és egyelőre nem sikerült megfékezni, továbbra is terjed – közölte Yannis Bouzar alprefektus.

A hőség, amely több mint egy hete különösen a párizsi régiót sújtja, jelentősen megnövelte a tűz kockázatát, de az ország más területeiről is számos erdőtüzet jelentettek, beleértve az északi területeket és az Atlanti-óceán partvidékét. Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.

A hatóságok mindenkit óvatosságra intettek, és arra emlékeztettek, hogy a tűzesetek felelősei ellen, legyen szó szándékos gyújtogatásról vagy gondatlanságról, büntetőeljárások indulnak.

(Képünkön: Napernyővel védekeznek a látogatók a párizsi Eiffel-torony lábánál a Franciaország nagy részét uraló hőhullám ellen szombaton)

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