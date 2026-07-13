Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

Kétnapos rendkívüli ülést tart a héten a parlament. A hétfői ülésen
- a napirend előtti felszólalásokat
- az interpellációk,
- az azonnali kérdések és
- a kérdések követik.
- A parlament ezután lefolytatja az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját,
- majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról
– mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően.
A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza
- az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,
- a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,
- az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,
- a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
Magyar Péter a múlt heti ankarai NATO-csúcs után a fiaival nyaralt négy napot Antalyában, és vasárnap este tért vissza Magyarországra. A miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán azt írta, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – zárta bejegyzését Magyar Péter.
Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le
- az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve
- a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitája.
Erről a három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd.
A keddi ülés során, az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament.
Az egészségügyi javaslat a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a Terrorelhárítási Központnak és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza.