Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

Kétnapos rendkívüli ülést tart a héten a parlament. A hétfői ülésen

a napirend előtti felszólalásokat

az interpellációk,

az azonnali kérdések és

a kérdések követik.

A parlament ezután lefolytatja az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját,

majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról

– mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza

az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,

az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,

a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Magyar Péter a múlt heti ankarai NATO-csúcs után a fiaival nyaralt négy napot Antalyában, és vasárnap este tért vissza Magyarországra. A miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán azt írta, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – zárta bejegyzését Magyar Péter.

Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le

az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve

a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitája.

Erről a három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd.

A keddi ülés során, az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament.

Az egészségügyi javaslat a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a Terrorelhárítási Központnak és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza.