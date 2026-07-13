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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke (j).
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

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Magyar Péter miniszterelnök hétfőn is felszólal napirend előtt, a képviselők ma szavazhatnak az Alaptörvény 17. módosításról, amelyben Sulyok Tamás államfő megbízatásának végét is kimondják. „A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás” – írta a miniszterelnök Facebook-oldalán. Kedden visszaállíthatják a pedagógusok sztrájkjogát.

Kétnapos rendkívüli ülést tart a héten a parlament. A hétfői ülésen

  • a napirend előtti felszólalásokat
  • az interpellációk,
  • az azonnali kérdések és
  • a kérdések követik.
  • A parlament ezután lefolytatja az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját,
  • majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról

– mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza

  • az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,
  • a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,
  • az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,
  • a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint
  • a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Magyar Péter a múlt heti ankarai NATO-csúcs után a fiaival nyaralt négy napot Antalyában, és vasárnap este tért vissza Magyarországra. A miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán azt írta, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – zárta bejegyzését Magyar Péter.

Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le

  • az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint
  • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve
  • a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitája.

Erről a három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd.

A keddi ülés során, az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament.

Az egészségügyi javaslat a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a Terrorelhárítási Központnak és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza.

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Kezdőlap    Belföld    Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

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Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor beszédet mond napirend előtt, a képviselők hétfőn szavazhatnak az Alaptörvény 17. módosításról, amelyben Sulyok Tamás államfő megbízatásának végét is kimondják. „A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás” – írta a miniszterelnök Facebook-oldalán. Kedden visszaállíthatják a pedagógusok sztrájkjogát.
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