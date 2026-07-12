Velencei-tó – A Covid idején még sorban álltak az emberek az ingatlanokért, most fordul a kocka

Jelen pillanatban kivárás jellemzi a Velencei-tó környékén fekvő ingatlanok forgalmát, sőt, mintha minden szegmensben (telkek, átlagos nyaralók, jobb állapotú nyaralók, luxusingatlanok, új ingatlanok) csökkenés indulna meg épp Balla Ákos, a Balla Ingatlan ügyvezetője szerint.

Adás-vétel

A legnagyobb kereslet, mint rámutatott, mindig a legolcsóbb ingatlanokra van, nemcsak a Velencei-tó környékén, hanem bárhol az országban.

„Itt ma a 20-35 millió forintos ingatlanokról beszélünk, ezekre természetesen még sokat kell rákölteni, ezek nem kész és nem jó állapotú ingatlanok, de ezek a legolcsóbb elérhető ingatlanegységek a tó környékén. Jellemzően nyaraló funkcióval, de sok esetben már hosszított szezonra felkészítve. Erre van a legnagyobb kereslet. Ezután a második olyan terület, amire még azért komoly kereslet felmutatható, az a telkek piaca. A keresők 15-25 millió forint között vennének telket, annak ellenére, hogy azért ma vannak rossz hírek a Velencei-tóról. De ezek mellett is azt látjuk, hogy az ügyfelek bizalma megvan, csak a pénzügyi fizetőképessége lényegesen alacsonyabb” – vázolta Balla Ákos.

Ahol nagyon nagy csökkenést mérnek, az a luxusingatlanok piaca. Itt kevesebb az érdeklődő, emelkedik az alkuk mértéke és csökkennek az árak, utóbbiak akár 30 százalékos mértékben is.

„Itt megy leginkább az alkudozás, ami az ilyen jellegű helyzetekben az első jel szokott lenni arra, hogy változik a piac” – fogalmazott a szakember.

Hogy ez mennyire lehet összefüggésben a tó vizének tragikus helyzetével, arról azt mondta, van bizalom abban, hogy a helyzet változik, ráadásul ez nem is csak ingatlanpiaci probléma, a kereskedelem is szenved emiatt, ugyanígy a vízi sportok, a büfék, rengeteg az érintett.

Visszatérve az ingatlanpiacra, hangsúlyozta: van még két ingatlanpiaci probléma a tó körül:

a Covid idején a home office miatt kitelepült munkavállalókat kezdik visszahívni a cégek, az ingázás pedig nem mindig annyira egyszerű az Otthon Start program tavaly ősztől idén év elejéig nagyjából kifutott, kivásárolták magukat az érintettek, lendületet vesztett a program; a kedvező hitelből vásárlók eltűntek a piacról.

Balla Ákos szerint a luxusingatlanok, a nagy értékű tételek forgalma zuhan be tehát elsőként, az átlagos ingatlanok piaca még tartja magát.

Bérlés

Ami a bérleményeket illeti, a Balla Ingatlan adatai szerint jól fejlett, jól működő piaca van a Velencei-tó környékén a bérleti piacnak is, ami már nemcsak a nyaraláshoz, üdüléshez kapcsolódik, nemcsak szezonális, hanem éves viszonylatban lehet ma már bérleményekről beszélni.

Ám az ingatlanpiac gyengélkedése a bérletire is kihat: arra számítanak, hogy a bérleti piac a vízszint válságára is negatívan reagál, egy komolyabb díjcsökkenést várnak a következő időszakra. A havi bérleti díjak 120 ezer forintnál indulnak, de akár a 250 ezret is elérik például egy ingatlannál, de itt 250 ezerért már vízpartit, panorámásat, jó minőségűt lehet bérelni. Olcsóbban is, ha a tó vízproblémája nem oldódik meg.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.