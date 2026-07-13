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A mesterséges intelligencia humanoid megjelenítése.
Nyitókép: Colin Anderson Productions pty l/Getty Images

Mi van, ha kórházba küld a mesterséges intelligencia?

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Egyre gyakoribbá válik az egészségügyi kérdésekben történő mesterséges intelligencia (MI) alapú alkalmazások használata: a betegek gyakran az internetes algoritmusoktól várnak útmutatást szokatlan tünetek esetén vagy laboreredményeik értékeléséhez. A technológia ugyan gyors és könnyen elérhető információforrás, a szakemberek és a hatóságok ugyanakkor figyelmeztetnek: a döntési felelősség minden esetben az orvost terheli, az MI használata pedig komoly etikai és adatvédelmi kockázatokat is hordozhat.

A 24.hu Dr. Mangó Gabriella háziorvossal beszélgetett az AI-ról azért, merta háziorvosi praxisokban egyre több beteg érkezik saját, algoritmusok által generált feltételezett diagnózisokkal.

Tapasztalatai szerint legalább minden hétre jut egy beteg, aki a mesterséges intelligenciához nyúlt ahhoz, hogy tüneteit értékelje, és ezt vele is megvitassa. Az online felületeken ez még gyakoribb: Mangó naponta átlagosan 40 Messenger-üzenetet kap és válaszol meg a betegei számára, ezekből naponta három-négyben felmerül a téma.

A szakorvosi vélemények szerint az AI hasznos kiegészítő eszköz lehet például zárójelentések közérthető magyarázatában vagy az orvosi tájékozódás támogatásában, azonban a gép nem rendelkezik azzal a szakmai tapasztalattal és intuícióval, amely a pontos diagnózis felállításához elengedhetetlen.

A szakmai álláspont szerint az algoritmusok által adott információk alapján történő önkezelés komoly veszélyeket rejthet.

Az egészségügyért felelős miniszter tanácsadó testülete, az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) állásfoglalása egyértelmű: az MI alkalmazása nem mentesíti az orvost a döntés személyes felelőssége alól.

Az orvosnak minden esetben kritikusan kell mérlegelnie az algoritmus által felvetett javaslatokat.

Etikai és jogi szempontból aggályos lehet, hogy egy esetlegesen pontatlan diagnózis hamis biztonságérzetet adhat, vagy indokolatlan pánikot és felesleges vizsgálatokat generálhat. Emellett a hatóságok kiemelt figyelmeztetést adtak ki az adatvédelem kapcsán: a nyilvánosan elérhető MI-chatbotok használata különösen kockázatos a szenzitív egészségügyi adatok kezelése során.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatok védelme érdekében diagnosztikai célokra kizárólag zárt, belső hálózaton futó rendszerek alkalmazása javasolt.

Magyarországon az egészségügyi törvény 2025-ös módosítása már lehetővé teszi a mesterséges intelligencia alkalmazását a betegtájékoztatásban, ugyanakkor a hatóságokhoz eddig még nem érkezett konkrét panasz az MI által okozott károsodások miatt.

A szakértők szerint a technológia szabályrendszere jelenleg is alakulóban van, a biztonságos ellátás érdekében pedig elsődlegesen az orvos-beteg találkozásra épülő, evidenciákon alapuló orvoslás a meghatározó.

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Kezdőlap    Tudomány    Mi van, ha kórházba küld a mesterséges intelligencia?

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