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Nyitókép: Unsplash

Ezt itt nagyon nem kellett volna, a rendőr ment a szabálytalankodók után

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A Veszprém megyei rendőrök szép kis összeállítást tettek közzé olyan sofőrökről, akik szerint a KRESZ mindössze tájékoztató jellegű összeállítás, és ha ők úgy döntenek, rájuk nem vonatkozik.

Még mindig vannak olyan járművezetők, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat – írja Facebook-posztjában a Veszprém vármegyei rendőrség.

És valóban: az egyenruhások által közzétett videóösszeállításban több olyan, a járőrautók fedélzeti kamerái által rögzített példa is látható, ahol a sofőröket még az sem zavarta, hogy a rend éber őreinek szeme láttára követnek el szabálytalanságot.

Van itt minden: záróvonalon előzés, tilos jelzés mellett kereszteződésen átszáguldás, vasúti jelzőlámpa figyelmen kívül hagyása, vonatsíneken veszteglés...

Bár a felvételeken már nem látszik, vélhetően a rendőrök később mindegyik szabályszegőnek elmagyarázták, hol hibáztak, és megkapták a vétkük súlyosságának megfelelő mértékű büntetést:

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