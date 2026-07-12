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Nyitókép: Forrás: Facebook/Gyömrő Város Önkormányzata

Gyenes Levente visszatérhet a politikába, lealázta a pártokat

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ELŐZMÉNYEK

Gyenes Levente nyerte az időközi képviselőválasztást a gyömrői 3-as számú körzetben. A település 2002-2024 közötti polgármestere a szavazatok több mint 35 százalékát szerezte meg.

Gyenes Levente nyerte az időközi képviselő-választást a gyömrői 3-as számú körzetben. A település 2002-2024 közötti polgármestere a szavazatok több mint 35 százalékát szerezte meg.

A mi hazánkos polgármester Kisberk Szabolcs által támogatott Tóth Andrea 23,08 százalékot ért el. Lesti Árpád független jelölt 18,39 százalékot ért el.

A helyi Tisza-sziget tag Veres Gábor 13,04, míg a Momentum jelöltje Südi Milán 7,86 százalékot kapott.

Ahogy arról reggel beszámoltunk, Gyömrőn élénk politikai perpatvar alakult ki a mai választás előtt. A polgármester és Gyenes Levente feszült egymásnak.

Az eredményből az is látszik, hogy az említhető pártok, ha a vezetőik nem szállnak be a politikai küzdelembe, akkor érdektelenek az emberek számára.

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