Szívszórító képeken a Bajánál kiszáradó Duna

A folyó kiszáradás közeli állapota jelentősen befolyásolja a hajózást, a partmenti ökoszisztémát és a vízkivételt is.

Az OVF előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony vízállásra lehet majd számítani a városban, ezért egyelőre nem tudni, mikor nyithat ki a szabadstrand. Már májusban is rendkívül alacsonyan állt itt a Duna, pedig akkor még majdnem 80 centi volt a vízszint. Az OVF már akkor arra figyelmeztetett, hogy a vízhasználatot, a víz élővilágát, és a hajózást is negatívan érintheti a vízállás – írja a telex.hu.

Ez a felvétel még 92 centiméteres vízállásnál készült.

Itt vannak a legfrissebb képek. Tényleg riasztó a látvány. Itt vannak a vízügy adatai.