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Lemondott hivataláról Pásztó polgármestere.
Nyitókép: Farkas Attila közösségi oldala

A vége valóban elérkezett – Könnyek között búcsúzott a leköszönő polgármester

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Lezárult egy korszak Pásztó életében: Farkas Attila 16 esztendőnyi szolgálat után utoljára lépte át polgármesterként a hivatal küszöbét. A városvezető az utolsó munkanapja után személyes hangvételű, érzelmektől átitatott bejegyzésben köszönt el a településtől és a helybéliektől.

Az elköszönés pillanatai rendkívül meghatóra sikeredtek. Farkas Attila beszámolója szerint a hivatali nap során a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői látogatták meg, hogy munkája elismeréseként oklevéllel köszönjék meg az együttműködést.

A polgármesteri hivatal munkatársai szintén egy különleges elismeréssel búcsúztak tőle, „a város legjobb polgármestere” címmel tüntetve ki a távozó városvezetőt, de egy pásztói lakos személyes, szívhez szóló üzenete is mély nyomot hagyott benne.

Farkas Attila búcsúszavaiban őszinte hálával tekintett vissza a mögötte hagyott másfél évtizedre:

„Fájó szívvel, ugyanakkor megnyugvással mondom ki: a VÉGE valóban elérkezett. Köszönöm Pásztónak az együtt töltött éveket, a bizalmat, a támogatást, a kritikákat és az emberi kapcsolatokat.

Megtiszteltetés volt a várost szolgálni.”

A városvezető, aki 16 éven át irányította Pásztót, köszönetét fejezte ki a közösségnek a közös munkáért, az emberi sorsokért és az élményekért.

Üzenetét azzal a kívánsággal zárta, hogy Isten áldja meg a várost és minden pásztói embert.

Ahogy a nool.hu megjegyezte Farkas Attila egészségügyi okra hivatkozva köszönt le posztjáról, ez talán egyben megmagyarázza az érzelmes búcsút is.

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