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Egy börtöncella nyitott ráccsal, emeletes ággyal.
Nyitókép: Pexels

Kiengedték a börtönből az agárdi fényevőt, aki gyermeke halálát okozta

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Feltételes szabadságra bocsátották azt a nőt, akit 2013-ban elkövetett minősített emberölés miatt ítéltek el, miután másfél éves gyermeke éhezés és elhanyagolás következtében életét vesztette Agárdon. A Székesfehérvári Törvényszék tájékoztatása szerint a döntés 2024. július 9-én emelkedett jogerőre.

A törvényszék közlése szerint a nő a szabadságvesztés büntetése alatt fegyelmi eljárás nélkül töltötte idejét, 13 alkalommal részesült jutalomban, és részt vett az intézményi foglalkozásokon – vette észre a budapestkornyeke.hu.

A bíróság az elítélt esetében pártfogó felügyeletet nem rendelt el. Információk szerint a család többi, korábban elítélt tagja is elhagyta a büntetés-végrehajtási intézetet, és

visszatértek korábbi agárdi lakóhelyükre.

Az ügy 2013-ban az ország egyik legmegrázóbb gyermekbántalmazási eseteként került a nyilvánosság elé. A vád szerint a szülők és a családtagok hosszú időn keresztül súlyosan elhanyagolták a kisfiút: nem biztosították számára a megfelelő táplálékot és az állapotához szükséges orvosi ellátást, a kialakuló súlyos egészségügyi tüneteket – köztük a vízfejűséget – pedig figyelmen kívül hagyták.

A 2017-ben jogerőre emelkedett ítélet alapján a Fővárosi Ítélőtábla a szülőket 12-12 év fegyházbüntetéssel sújtotta. A család az ítélet szerint a gyermek állapotának romlását orvosi segítség helyett egy természetgyógyászra bízta, aki nem konvencionális, a bíróság által „varázsvesszősnek” nevezett módszerekkel próbálta kezelni a beteget.

Az ügyben az anyai nagyszülőket 9, illetve 10 év börtönbüntetésre, a természetgyógyászt 3 év letöltendő szabadságvesztésre, a család magángyermekorvosát pedig felfüggesztett büntetésre ítélték.

A környezetükben korábban „fényevőkként” emlegetett család tagjai a szabadulásuk óta zárkózottan élnek agárdi ingatlanukban.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Kiengedték a börtönből az agárdi fényevőt, aki gyermeke halálát okozta

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