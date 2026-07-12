A svájciak szerint a játékvezető „megölte a mérkőzést”

A svájciak elsősorban Breel Embolo kiállítását vitatják az Argentína ellen hosszabbításban 3–1-re elveszített világbajnoki negyeddöntő után.

A svájci Blick idézte Remo Freulert, az egyik játékost: „Ez katasztrófa!”. A játékvezetői döntés éles kritikát váltott ki; még Manuel Akanji is értetlenül áll az eset előtt.

Még másfél órával a lefújás is tajtékzottak a svájci játékosok Embolo kiállítása miatt. „Még mindig nem értem, hogyan avatkozhat be a VAR egy ilyen szituációba egy ilyen mérkőzésen – mondta Remo Freuler. – Rengeteg apró szabálytalanság van, amiket nem vizsgál meg. Az egész jelenetsor, amelyben Breel két játékossal szemben is csatázik, tíz másodpercig tart. Ő viszont csak a végén lévő két másodpercet nézi meg. Fogalmam sincs, mit művelt a bíró. Egyszerűen nem értem…”

Miro Muheim is bosszankodott: „Nem tudom, milyen gyakran adnak második sárga lapot színlelésért a pálya közepén. Keserű szájízt hagy maga után” – jegyzi meg a balhátvéd. Védőtársa, Nico Elvedi is osztja ezt a véleményt: „Különösen fájó az eset, mivel már volt egy sárga lapja. Nem tudom, van-e ennek a szabálynak igazán értelme.”

Embolo did this and the first thing RIO FERDINAND thinks is a shock that he’s not seen some before .

STÙP!ď man . pic.twitter.com/iTdzvM6crq — Leo CULU Moh DON BN 69 Miami???? ? ???? (@fawogyimiiko_) July 12, 2026

Konkrétan az erre a világbajnokságra bevezetett szabályozás kimondja, hogy a VAR beavatkozhat a sárga és piros lapok ügyében, amennyiben azokat tévesen, rossz játékosnak vagy akár rossz csapatnak adták. A szabálykönyv „téves személyazonosságon alapuló esetekről” beszél, bár ez a leírás csak részben illik arra, ahogyan itt alkalmazták a szabályt.

Hiszen João Pinheiro játékvezető nem rossz argentin játékosnak mutatta fel a sárga lapot az Embolóval szembeni állítólagos szabálytalanságért. Ehelyett a portugál játékvezető a VAR segítségével szabálytalanságról színészkedésre módosította ítéletét, ami svájci csatár második sárga lapját vonta maga után. (A német nyelvű sajtó, beleértve az osztrákot és a svájci egy részét is, úgy tartja, Embolo butaságot csinált, amikor feldobta magát.)

A játékosoknak a világbajnokság előtt részletesen elmagyarázták a szabályokat, amint arra Manuel Akanji is utalt. Ennek ellenére a védelem vezére frusztrált. „Számomra Breel első szabálytalansága egyáltalán nem ért sárga lapot” – mondta Akanji. Különösen az bosszantotta, hogy az argentinok csak a 97. percben kapták meg az első figyelmeztetésüket, pedig számos durvább szabálytalanságot is elkövettek.

„Minden apróságot az ő javukra ítéltek meg.

Breel viszont sárga lapot kapott egy ilyen megmozdulásért a középpályán.”

Akanji meggyőződése: „Ha tizenegyen fejezzük be a mérkőzést, nyertünk volna. Bátran játszottunk a címvédő ellen! Megmutattuk az egész világnak, mire vagyunk képesek.”

Granit Xhaka véleménye: „Szerintem nagyon jól játszottunk; úgy éreztem, akár több is lehetett volna benne. De sajnos ilyen a futball. Ez egy óriási horderejű döntés volt – olyan, ami teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét. Nagyon fájdalmas. A szabályok azok szabályok. Nem változtathatunk rajtuk. De ezzel a döntéssel a bíró megölte a játékot. Ez a véleményem. Nem tudom, mit tehetett volna másképp a játékvezető, de ezt nem lett volna szabad megtennie.”