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Nyitókép: Unsplash

Meghalt egy magyar túrázó az Alpokban

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Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a Kamniki-Savinjai-Alpokban - közölte vasárnap a kranji rendőrkapitányság.

A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A túrázó július 9-én indult el az észak-szlovéniai, az osztrák határ közelében fekvő Jezerskóból a Ceska koca menedékház felé. Innen a Kamniki-Savinjai-Alpok legmagasabb csúcsa, a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte.

A kutatásban a rendőrök mellett hegyimentők és helikopteres mentőegység is részt vett. A férfi holttestét a helikopter személyzete a Grintovec-hegytömbben, a Mlinarsko sedlo nevű hegyi nyereghez vezető Frischauf-út alatt fedezte fel.

A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről.

Az első értesülések szerint baleset történt. A rendőrség az ügyben tett megállapításairól tájékoztatja az illetékes ügyészséget.

Fotónk illusztráció.

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