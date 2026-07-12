Meghalt egy magyar túrázó az Alpokban

A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A túrázó július 9-én indult el az észak-szlovéniai, az osztrák határ közelében fekvő Jezerskóból a Ceska koca menedékház felé. Innen a Kamniki-Savinjai-Alpok legmagasabb csúcsa, a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte.

ZGORNJE JEZERSKO, #Slovenia - a very scenic but still undiscovered mountain valley in the Kamnik–Savinja Alps on Slovenia's northern border with Austria. (photos: Bojan Kolman #photography) #nature #travel #mountains pic.twitter.com/gBgbiPxkTd — Discover Slovenia (@travel_slovenia) May 25, 2020

A kutatásban a rendőrök mellett hegyimentők és helikopteres mentőegység is részt vett. A férfi holttestét a helikopter személyzete a Grintovec-hegytömbben, a Mlinarsko sedlo nevű hegyi nyereghez vezető Frischauf-út alatt fedezte fel.

A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről.

Az első értesülések szerint baleset történt. A rendőrség az ügyben tett megállapításairól tájékoztatja az illetékes ügyészséget.

Fotónk illusztráció.