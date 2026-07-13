Éjszaka kutattak a Dunában egy eltűnt férfi után, másnap érkezett a megdöbbentő hír

​A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szombaton az esti órákban kérte a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségét egy XXIII. kerületi helyszínen, ahol egy otthonából ittas állapotban eltűnt személy ruháit és személyes tárgyait a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág bal partján találták meg – írják Facebook-on közzétett beszámolójukban a kutató-mentők.

A feltételezett vízbe menetel helyszínét és annak környéként szonárral vizsgálták át az éjszaka során, azonban emberi testre nem bukkantak a víz alatt.

Mint írják, vasárnap érkezett a jó hír, hogy a keresett férfi a kutatás időpontjában már kórházban volt, mivel végül sikerült átúsznia a Dunát, és saját magára hívott mentőt.