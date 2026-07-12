Magyar Péter kimérten válaszolt Bohár Dánielnek

Magyar Péter azt is írta a bejegyzésben: "Kedves propagandisták! Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam".

A kormányfő azután reagált a gyerekeivel töltött törökországi nyaralását firtató bejegyzésekre, hogy Bohár Dániel "Helikopter, elnöki lakosztály, milliós árak?" című posztjában jelezte: a medencés szelfi alapján megtalálhatta, hol nyaralt Magyar Péter. Azt kérdezte a miniszterelnöktől: "Jól látom, hogy ez a Güral Premier Hotel Presidential Pool Suite?"

A miniszterelnök a Törökországban hétfőn megtartott NATO csúcstalálkozót követően nem utazott haza, hanem eltöltött négy napot Antalyában a gyerekeivel.