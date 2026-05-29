Szoboszlai Dominik elmondta, mi várható a budapesti BL-döntőn

A válogatott 25 éves csapatkapitánya egy csütörtöki szponzori eseményen beszélt erről, hozzátéve, hogy mindkét együttes ellen volt már alkalma játszani, ezért személyes tapasztalataira alapozza a véleményét.

„A PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ezen a szinten ez már nem igazán számít, hiszen az Arsenalnak is elképesztően jó csapata van, ezt láthattuk, miután hosszú idő elteltével megnyerték a Premier League-et is” – nyilatkozta Szoboszlai.

Az M4 Sport kérdésére a Liverpool légiósa elmondta,

a Puskás Aréna egy olyan stadion, amely a világ legjobb arénáival egy szinten van, és amelyben bármilyen szintű mérkőzést meg lehet rendezni,

mindemellett nagyon pozitívnak tartja a hazai labdarúgás szempontjából, hogy az idén itt kerül sor a BL-döntőre.

„Az, hogy ilyen sztárok jönnek Magyarországra, a gyerekeknek nagyon nagy élmény lesz, mert bár nem mindannyian fognak tudni kimenni a stadionba, de valószínűleg kiderítik majd, hogy melyik hotelben szállnak meg a játékosok. Látni fogják a PSG vagy az Arsenal buszát élőben, ez pedig azoknak a gyerekeknek, akik szeretik a futballt, nagyon nagy élményt és akár löketet is ad a jövőre nézve” – jelentette ki Szoboszlai.

A középpályás a saját ismertségét és elismertségét firtató kérdésre azt válaszolta: boldoggá teszi, ha a kívülállók világszerte vele azonosítják a magyar labdarúgást, ugyanakkor reméli, hogy minél több fiatal futballista el tud majd jutni a jövőben ugyanerre a szintre.

A Paris Saint-Germain–Arsenal BL-döntőt szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.