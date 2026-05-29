2026. május 29. péntek Magdolna
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. március 24-én. A magyar válogatott Szlovéniával játszik felkészülési mérkõzést március 28-án a Puskás Arénában.
Szoboszlai Dominik elmondta, mi várható a budapesti BL-döntőn

zoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgócsapatának magyar válogatott játékosa esélyesebbnek érzi a címvédő Paris Saint-Germaint a szombaton este sorra kerülő budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, ugyanakkor a rivális Arsenal csapatát is nagyon jónak tartja és úgy véli, a fináléban bármi megtörténhet.

A válogatott 25 éves csapatkapitánya egy csütörtöki szponzori eseményen beszélt erről, hozzátéve, hogy mindkét együttes ellen volt már alkalma játszani, ezért személyes tapasztalataira alapozza a véleményét.

„A PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ezen a szinten ez már nem igazán számít, hiszen az Arsenalnak is elképesztően jó csapata van, ezt láthattuk, miután hosszú idő elteltével megnyerték a Premier League-et is” – nyilatkozta Szoboszlai.

Az M4 Sport kérdésére a Liverpool légiósa elmondta,

a Puskás Aréna egy olyan stadion, amely a világ legjobb arénáival egy szinten van, és amelyben bármilyen szintű mérkőzést meg lehet rendezni,

mindemellett nagyon pozitívnak tartja a hazai labdarúgás szempontjából, hogy az idén itt kerül sor a BL-döntőre.

„Az, hogy ilyen sztárok jönnek Magyarországra, a gyerekeknek nagyon nagy élmény lesz, mert bár nem mindannyian fognak tudni kimenni a stadionba, de valószínűleg kiderítik majd, hogy melyik hotelben szállnak meg a játékosok. Látni fogják a PSG vagy az Arsenal buszát élőben, ez pedig azoknak a gyerekeknek, akik szeretik a futballt, nagyon nagy élményt és akár löketet is ad a jövőre nézve” – jelentette ki Szoboszlai.

A középpályás a saját ismertségét és elismertségét firtató kérdésre azt válaszolta: boldoggá teszi, ha a kívülállók világszerte vele azonosítják a magyar labdarúgást, ugyanakkor reméli, hogy minél több fiatal futballista el tud majd jutni a jövőben ugyanerre a szintre.

A Paris Saint-Germain–Arsenal BL-döntőt szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Csütörtökre virradóra ismét egymásnak támadtak a felek Iránban, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel a tőzsdéken. Ázsia után Európában is estek a piacok, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Délután aztán arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez, melynek hatására az olajár lefordult, az amerikai tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulat volt látható.

Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

2026. május 28. 22:25
Komoly veszélybe került Neymar vb-je
2026. május 28. 21:35
Happel, Guttmann, Glasner – nem rossz névsor…
