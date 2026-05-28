2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz a Nemzeti Választási Irodában (NVI), miután hivatalosan befejezõdött a szavazás az országgyûlési választáson 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Újabb helyről kap támadást Sulyok Tamás

Polgári tüntetést szervez június elejére a Sándor-palota elé a Második Reformkor Párt (2RK), amelyen Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelik – jelentette be Vona Gábor, a párt elnöke.

A pártelnök közölte, hogy álláspontja szerint az államfő körül elfogyott a levegő, így képtelen ellátni a nemzet egységét megjelenítő feladatát, és hivatalban maradása súlyos károkat okoz a köztársasági elnöki intézménynek.

A 2RK az államfő lemondása mellett a közvetlen elnökválasztás rendszerének meghonosítását is szorgalmazza Magyarországon.

Sulyok Tamás távozását korábban Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is többször követelte, aki május 31-ig adott határidőt a közjogi méltóságoknak a lemondásra. A 2RK demonstrációját ezen határidő lejárta után rendezik meg.

A köztársasági elnök megbízatása 2029 februárjáig szól, és a jelzések szerint nem szándékozik önként távozni a hivatalából. Az államfő legutóbb a csíksomlyói búcsún vett részt Székelyföldön, az ott közzétett videós üzenete alapján pedig a hivatalát ért politikai támadások ellenére folytatja munkáját.

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent. Ezt megelőzően arról beszélt, hogy összesen 100-nál is több vadászgép is érkezhet az országba. A május 24-i nagyszabású kijevi rakétatámadás során keletkezett roncsok elemzése arra utal, hogy Oroszország bevethette a ritka 9M729-es cirkálórakétát. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a fegyverválasztás stratégiai logikájával kapcsolatban - írta a Defence Express. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 28. 18:08
Elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén
2026. május 28. 17:43
Felmondták a szerződést, nem nyomtatják ki a Népszavát
