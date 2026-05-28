Újabb helyről kap támadást Sulyok Tamás

A pártelnök közölte, hogy álláspontja szerint az államfő körül elfogyott a levegő, így képtelen ellátni a nemzet egységét megjelenítő feladatát, és hivatalban maradása súlyos károkat okoz a köztársasági elnöki intézménynek.

A 2RK az államfő lemondása mellett a közvetlen elnökválasztás rendszerének meghonosítását is szorgalmazza Magyarországon.

Sulyok Tamás távozását korábban Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is többször követelte, aki május 31-ig adott határidőt a közjogi méltóságoknak a lemondásra. A 2RK demonstrációját ezen határidő lejárta után rendezik meg.

A köztársasági elnök megbízatása 2029 februárjáig szól, és a jelzések szerint nem szándékozik önként távozni a hivatalából. Az államfő legutóbb a csíksomlyói búcsún vett részt Székelyföldön, az ott közzétett videós üzenete alapján pedig a hivatalát ért politikai támadások ellenére folytatja munkáját.