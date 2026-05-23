2026. május 23. szombat
Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igét hirdet ünnepi istentiszteleten karácsony első napján Budapesten, a Hold utcai református templomban 2021. december 25-én. Balog Zoltán elmondta, hogy karácsony titkát nem megfejteni, hanem alázattal megközelíteni és csodálni kell.
Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet

Schanda Tamás úgy fogalmazott, hogy a püspök határozottan és nyomatékosan kérte ezt. Magyar Péter úgy reagált: dől a dominó.

Schanda Tamás, aki Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke volt 2022 és 2024 között a 24.hu kérdéseire megerősítette, hogy Balog Zoltán intenzíven lobbizott K. Endre kegyelméért, a kabinetfőnököt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el.

„Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan – Balog Zoltán ezt számomra is többször jelezte. Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében” – írta a lapnak.

A volt kabinetfőnök azt írta: Varga Judit javaslatával egyezően Novák Katalinnak sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részleg nem ajánlotta K. Endre ügyében a kegyelmet.

Közölte: ő maga is jelen volt a pápalátogatáshoz kapcsolódó kegyelmi döntések elnöki aláírásakor, amikor „az Elnök elfogadta Balog Zoltán – mint az ügyet és az érintett személyt ismerő – meggyőződését, hogy K. Endre igazságtalan büntetésben részesült”.

A köztársasági elnöki hivatal által pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy a z ügyben kétféle verzió készült az aláírásra. A volt kabinetfőnök ezt azzal indokolta, hogy, a feladata az volt, hogy

„amikor a javaslatunkkal ellentétes tanácsadói vélemény is érkezik, akkor az elnök mérlegelési helyzetbe kerüljön, ezért készült két változat.”

Novák Katalin az elutasító határozatot áthúzta, a kegyelmet megadó változatot pedig dátumozta, lepecsételte, majd aláírta.

Azt korábban maga Balog Zoltán is elismerte, hogy ő kérte Novák Katalint a döntésre.

Schanda Tamás szerint hiba volt, hogy a pápalátogatás közelgő időpontja miatti nyomás miatt nem járták jobban körbe az ügyet, és nem volt elég tér a vélemények ütköztetésére. A K. Endre ügyében hozott döntést nem előzte meg külön egyeztetés, az volt az elképzelés, hogy az „összes folyamatban lévő ügyben, és amiről tudjuk, hogy jön, egyszerre szülessen döntés”.

Dől a dominó

Magyar Péter a közösségi oldalán reagált a volt kabinetfőnök szavaira. .

„Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntették fel az idei költségvetésben. Vitézy emellett bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának.

Nagyobb családi ház áráért eladó a legendás Gyuri csárda: magyaros ízek mellé itt csodás panoráma járt

A jól bejáratott étterem nemcsak a magyaros ízek miatt kedvelt: innen a Jánkahegyről mesés kilátás nyílik Zalaegerszegre és a környező dombokra is.

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

