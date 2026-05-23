Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet

Schanda Tamás, aki Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke volt 2022 és 2024 között a 24.hu kérdéseire megerősítette, hogy Balog Zoltán intenzíven lobbizott K. Endre kegyelméért, a kabinetfőnököt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el.

„Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan – Balog Zoltán ezt számomra is többször jelezte. Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében” – írta a lapnak.

A volt kabinetfőnök azt írta: Varga Judit javaslatával egyezően Novák Katalinnak sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részleg nem ajánlotta K. Endre ügyében a kegyelmet.

Közölte: ő maga is jelen volt a pápalátogatáshoz kapcsolódó kegyelmi döntések elnöki aláírásakor, amikor „az Elnök elfogadta Balog Zoltán – mint az ügyet és az érintett személyt ismerő – meggyőződését, hogy K. Endre igazságtalan büntetésben részesült”.

A köztársasági elnöki hivatal által pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy a z ügyben kétféle verzió készült az aláírásra. A volt kabinetfőnök ezt azzal indokolta, hogy, a feladata az volt, hogy

„amikor a javaslatunkkal ellentétes tanácsadói vélemény is érkezik, akkor az elnök mérlegelési helyzetbe kerüljön, ezért készült két változat.”

Novák Katalin az elutasító határozatot áthúzta, a kegyelmet megadó változatot pedig dátumozta, lepecsételte, majd aláírta.

Azt korábban maga Balog Zoltán is elismerte, hogy ő kérte Novák Katalint a döntésre.

Schanda Tamás szerint hiba volt, hogy a pápalátogatás közelgő időpontja miatti nyomás miatt nem járták jobban körbe az ügyet, és nem volt elég tér a vélemények ütköztetésére. A K. Endre ügyében hozott döntést nem előzte meg külön egyeztetés, az volt az elképzelés, hogy az „összes folyamatban lévő ügyben, és amiről tudjuk, hogy jön, egyszerre szülessen döntés”.

Dől a dominó

Magyar Péter a közösségi oldalán reagált a volt kabinetfőnök szavaira. .

„Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.