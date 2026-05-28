Macskáról is üzent Magyar Péter Brüsszelből

Magyar Péter a Facebook-posztjában hozzátette: „És volt szerencsém találkozni Maximus-szal, a világhírű miniszterelnöki macskával is!”

Brüsszeli tárgyalásait közvetlenül megelőzően az Állandó Képviselet épületéből jelentkezett videós Facebook-bejegyzéssel Magyar Péter, aki először régi munkahelyét mutatta be, majd beszámolt róla, hogy találkozik Mark Rutte holland NATO-főtitkárral és a belga kormányfővel is. Péntek 13 órakor majd az EB elnökével is találkozik.

Utazása alkalmával vele tart Kapitány István, Orbán Anita és Vitézy Dávid a miniszterek közül, ők már most tárgyalnak európai kollégáikkal.