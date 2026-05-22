Kegyelmi ügy – Magyar Péter: Novák Katalin valljon színt!

A kormányfő a Facebook-oldalán felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy „valljon színt” a kegyelmi ügyben a pénteken nyilvánosságra került információk után.

„Felszólítom Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt, hogy az Orbán-család utasítására/kérésére adott-e kegyelmet K. Endrének” – írta Magyar Péter.

A Sándor-palota tizenegy dokumentumot tett közzé pénteken a honlapján; a felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia-perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés.

A dokumentumcsomag tartalmazza továbbá a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról szóló 2023. április 3-i feljegyzést, az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. kegyelmi előterjesztésének fedlapját, több felterjesztő feljegyzést, átiratot, határozatot és határozattervezetet, valamint egy kétoldalas összefoglalót.

Az iratanyag összesen több mint két tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában.

A Sándor-palota által közzétett, az úgynevezett kegyelmi ügyet érintő dokumentumok összefoglalójában egyebek mellett az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka.