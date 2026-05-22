ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.68
usd:
310.02
bux:
131657.95
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról a Miniszterelnökségen 2026. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kegyelmi ügy – Magyar Péter: Novák Katalin valljon színt!

Infostart / MTI

A Facebookon posztolt a miniszterelnök azok után, hogy az államfői hivatal az ő felszólítására nyilvánosságra hozta a hivatalban található aktákat.

A kormányfő a Facebook-oldalán felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy „valljon színt” a kegyelmi ügyben a pénteken nyilvánosságra került információk után.

„Felszólítom Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt, hogy az Orbán-család utasítására/kérésére adott-e kegyelmet K. Endrének” – írta Magyar Péter.

A Sándor-palota tizenegy dokumentumot tett közzé pénteken a honlapján; a felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia-perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés.

A dokumentumcsomag tartalmazza továbbá a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról szóló 2023. április 3-i feljegyzést, az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. kegyelmi előterjesztésének fedlapját, több felterjesztő feljegyzést, átiratot, határozatot és határozattervezetet, valamint egy kétoldalas összefoglalót.

Az iratanyag összesen több mint két tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában.

A Sándor-palota által közzétett, az úgynevezett kegyelmi ügyet érintő dokumentumok összefoglalójában egyebek mellett az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kegyelmi ügy – Magyar Péter: Novák Katalin valljon színt!

novák katalin

sándor-palota

magyar péter

kegyelmi ügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Súlyos kijelentés Ukrajna EU-csatlakozásáról a magyar kormányfőtől

Súlyos kijelentés Ukrajna EU-csatlakozásáról a magyar kormányfőtől

Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó tíz év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszavazást kell rendezni erről – mondta Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban.
 

Havasi Bertalan: sürgősen úgy kell viselkednünk, mint egy ellenzéki pártnak

Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra, ha véget ér a háború

Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő luxusautókat árverez a NAV: bárki licitálhat, Ferrari, Lamborghini, Porsche is a listán

Elképesztő luxusautókat árverez a NAV: bárki licitálhat, Ferrari, Lamborghini, Porsche is a listán

Több mint 55 ezer járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 09:31
Halálos robbanás történt a Mol üzemében
2026. május 22. 09:18
Havasi Bertalan: sürgősen úgy kell viselkednünk, mint egy ellenzéki pártnak
×
×