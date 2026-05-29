2026. május 29. péntek Magdolna
Rózsa András, Zugló momentumos polgármestere felszólal a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. január 29-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Nagy átalakulás jön a Momentumnál

Szombaton küldöttgyűlést, júniusban előre hozott tisztújítást tart a Momentum Mozgalom – erősítette meg a Népszava értesülését Rózsa András pártelnök.

Az elnöki posztot jelenleg két személy ambicionálja, az elmúlt években egyikük sem tartozott a párt legismertebb, első vonalas arcai közé – közölte Rózsa András. A jelenlegi elnök – aki egyben Zugló polgármestere is – leszögezte: ő személyesen már tavaly is elmondta, hogy csak egy évre vállalja a pozíciót, ehhez tartja is magát.

A Momentum közben teljes pártreformot hajt végre, a szombati küldöttgyűlésen alapszabály-változtatásról döntenek. Ennek lényege, hogy hatékonyabban, mozgalmibb alapokon szeretnék folytatni a politizálást. „Egyszemélyes politikai döntéshozatali rendszerre állunk át” – fogalmazott a jelenlegi elnök. Eszerint – szemben az eddigi gyakorlattal – a párt új vezetője választhatja majd ki saját alelnökeit, és nem a delegáltak szavaznak róluk.

A jövőben szintén kongresszusi típusú működést vezetnének be, így a legfontosabb kérdésekben sem a delegáltak szavaznának – olvasható. „Minden párttag jelentkezhet a kongresszusra, ahol közvetlenül adnak felhatalmazást a megválasztott elnöknek, szélesebb jogköröket biztosítva számára” – emelte ki Rózsa András. Hozzátette: a tisztújítást az eredetileg tervezett augusztus helyett júniusra hozták előre.

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Vége az ingyenes csobbanásnak: bezárják az évtizedes múltú magyar szabadstrandot, kemény tiltás lép életbe

Lezárul egy korszak Szolnokon: idén nem nyit ki a város Tisza-parti szabadstrandja, és a folyó érintett szakaszán a fürdőzés jogszabály szerint is tilos lesz.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

The drone crashed in the city of Galati while Russia was carrying out attacks on Ukraine, according to Romania's foreign minister. Russia has not commented.

