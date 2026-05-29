Nagy átalakulás jön a Momentumnál

Az elnöki posztot jelenleg két személy ambicionálja, az elmúlt években egyikük sem tartozott a párt legismertebb, első vonalas arcai közé – közölte Rózsa András. A jelenlegi elnök – aki egyben Zugló polgármestere is – leszögezte: ő személyesen már tavaly is elmondta, hogy csak egy évre vállalja a pozíciót, ehhez tartja is magát.

A Momentum közben teljes pártreformot hajt végre, a szombati küldöttgyűlésen alapszabály-változtatásról döntenek. Ennek lényege, hogy hatékonyabban, mozgalmibb alapokon szeretnék folytatni a politizálást. „Egyszemélyes politikai döntéshozatali rendszerre állunk át” – fogalmazott a jelenlegi elnök. Eszerint – szemben az eddigi gyakorlattal – a párt új vezetője választhatja majd ki saját alelnökeit, és nem a delegáltak szavaznak róluk.

A jövőben szintén kongresszusi típusú működést vezetnének be, így a legfontosabb kérdésekben sem a delegáltak szavaznának – olvasható. „Minden párttag jelentkezhet a kongresszusra, ahol közvetlenül adnak felhatalmazást a megválasztott elnöknek, szélesebb jogköröket biztosítva számára” – emelte ki Rózsa András. Hozzátette: a tisztújítást az eredetileg tervezett augusztus helyett júniusra hozták előre.