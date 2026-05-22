2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz a Nemzeti Választási Irodában (NVI), miután hivatalosan befejezõdött a szavazás az országgyûlési választáson 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kegyelmi ügy – Kiadta dokumentumait a Sándor-palota

Infostart / MTI

Ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i, keddi közleményében is kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota a honlapján péntek reggel.

A Sándor-palota azt közölte péntek reggel az MTI-vel, hogy a köztársasági elnök a „kegyelmi ügyként” ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i, keddi közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről.

Mint írták, a miniszterelnöknek a köztársasági elnök részére címzett, a közösségi médiában csütörtökön megjelent közlése alapján a Sándor-palota sajnálattal vette tudomásul, hogy

a kormány nem működik együtt a kegyelmi ügy iratainak szakszerű, a közigazgatás gyakorlatának megfelelő átvételében.

„Figyelemmel a felfokozott közérdeklődésre, a Sándor-palota nem kívánja a kormány elmulasztott együttműködésétől függővé tenni a hivatalos iratok nyilvános megismerhetőségét. Erre a kivételes helyzetre tekintettel a Sándor-palota a honlapján közzéteszi a nyilvánosság számára a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat” – fogalmaztak.

Mindazonáltal a köztársasági elnök elfogadhatatlannak tartja, hogy

a kormányzat és a többi hatalmi ág közti kommunikáció a közösségi média és a sajtó felületeire helyeződött át.

A Sándor-palota tizenegy dokumentumot tett közzé a honlapján; a felsorolás szerint az iratok között szerepel

  • a Hunnia-perben 2023. március 9-én hozott ítéletről,
  • valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés.

A dokumentumcsomag tartalmazza továbbá

  • a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról szóló 2023. április 3-i feljegyzést,
  • az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. kegyelmi előterjesztésének fedlapját,
  • több felterjesztő feljegyzést, átiratot, határozatot és határozattervezetet, valamint
  • egy kétoldalas összefoglalót.

Az iratanyag összesen több mint két tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában.

Cikkünk frissül.

Orbán Anita új külügyminiszter első nagyinterjújában Magyarországnak újra kiszámítható, professzionális partnerként kell működnie az EU-ban és a szövetségi rendszerekben, miközben világos nemzeti vörös vonalakat tart - mondta Orbán Anita új külügyminiszter a Válasz Online-nak adott nagyinterjújában. Hazahozott uniós pénzek, újrainduló Erasmus és Horizon, működő határmenti együttműködések, helyrehozott viszony a szomszédainkkal - ezeket nevezte meg az első egy év fő feladatainak.

