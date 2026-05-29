MCC rövidítést megformázó diákok
Nyitókép: Facebook/MCC Szolnok

8000 diák jövője nem pártpolitika – üzenték az MCC-s diákok

Videóban foglalták össze, mit jelent számukra az MCC. Remélik, hogy a kormányzattal köthető megfelelő megállapodás, amely nem lehetetleníti el a működést. A diákok szerint ez – ha szűkebb keretek között is – akár Mol- és Richter-részvények nélkül is biztosítható.

„Az MCC az elmúlt három évtizedben több mint tízezer fiatal számára jelentett pótolhatatlan lehetőséget: otthont, szakmai fejlődést, emberi kapcsolatokat és közösséget. Az intézmény falai között projektötletek születtek, barátságok köttettek, életutak indultak el, miközben generációk kaptak olyan perspektívát, amely sokuk számára máshol elérhetetlen lett volna” – olvasható az intézmény diákjai által készített videó kísérőszövegében. Hozzátették egyebek között, hogy számos olyan kezdeményezés, üzleti ötlet indult útjára az intézmény falai közül, amelyek évek, sőt évtizedek óta bizonyítanak piaci és társadalmi környezetben egyaránt.

A közel harmincéves intézményről azt írják, hogy a 2020-as átalakulás „történelmi lehetőséget jelentett az MCC számára arra, hogy az alapítók eredeti célkitűzéseit szélesebb eszközportfólióval és nagyobb léptékben valósítsa meg. A támogatás tette lehetővé, hogy az MCC több mint 30 helyszínen, külhoni és anyaországi diákok bevonásával egy olyan nemzetközi szinten is példamutató oktatási programot építsen fel, amely minden magyar fiatal számára elérhető és korábban nem látott lehetőségeket biztosított”. Azt is írják, hogy ezzel együtt azonban az intézmény pártpolitikai viták kereszttüzébe került.

Mindezzel együtt hangsúlyozzák: „az MCC alapításától kezdve közéleti érdeklődésű, gondolkodó közösségként működött, azonban sosem kívánt pártpolitikai szervezetté válni. A diákság világnézete mindig is sokszínű volt”.

A közelmúlt politikai eseményei nyomán világossá vált, hogy az MCC életében a változás elkerülhetetlen. A jelenlegi és egykori diákság ugyanakkor bízik abban, hogy az intézmény közel három évtizedes értékteremtő munkája minden fél számára megőrzendő értéket jelent – fogalmaztak. Hisszük, hogy létrejöhet olyan megállapodás az MCC közössége és a kormányzat között, amely nem lehetetleníti el az intézmény működését és a jogállami keretek között marad. „A jelenlegi és egykori diákság biztos abban, hogy az intézmény működése – ha szűkebb keretek között is – akár Mol- és Richter-részvények nélkül is biztosítható”.

A Matthias Corvinus Collegium az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.

Több tízezres leépítések – itt a német ipar alkonya?

Volkswagen: 35 ezer. Bosch: 22 ezer. ZF: 14 ezer. ThyssenKrupp: 11 ezer. A német ipar leépítési hulláma nem elszigetelt vállalati döntések sorozata, hanem annak jele, hogy az olcsó energiára, prémium autógyártásra, erős beszállítói láncokra és kínai keresletre épülő modell egyszerre több ponton is megsérült.
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély

A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nagy kapacitású, akár több tízezer szívásos elektromos cigaretták töltőfolyadékában idővel több mérgező vegyület halmozódik fel, mint a frissen üzembe helyezett vape-ekben, ami komoly kockázatot jelenthet az azokat használók egészségére nézve - írja az Eurekalert.

Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

