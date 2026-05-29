8000 diák jövője nem pártpolitika – üzenték az MCC-s diákok

„Az MCC az elmúlt három évtizedben több mint tízezer fiatal számára jelentett pótolhatatlan lehetőséget: otthont, szakmai fejlődést, emberi kapcsolatokat és közösséget. Az intézmény falai között projektötletek születtek, barátságok köttettek, életutak indultak el, miközben generációk kaptak olyan perspektívát, amely sokuk számára máshol elérhetetlen lett volna” – olvasható az intézmény diákjai által készített videó kísérőszövegében. Hozzátették egyebek között, hogy számos olyan kezdeményezés, üzleti ötlet indult útjára az intézmény falai közül, amelyek évek, sőt évtizedek óta bizonyítanak piaci és társadalmi környezetben egyaránt.

A közel harmincéves intézményről azt írják, hogy a 2020-as átalakulás „történelmi lehetőséget jelentett az MCC számára arra, hogy az alapítók eredeti célkitűzéseit szélesebb eszközportfólióval és nagyobb léptékben valósítsa meg. A támogatás tette lehetővé, hogy az MCC több mint 30 helyszínen, külhoni és anyaországi diákok bevonásával egy olyan nemzetközi szinten is példamutató oktatási programot építsen fel, amely minden magyar fiatal számára elérhető és korábban nem látott lehetőségeket biztosított”. Azt is írják, hogy ezzel együtt azonban az intézmény pártpolitikai viták kereszttüzébe került.

Mindezzel együtt hangsúlyozzák: „az MCC alapításától kezdve közéleti érdeklődésű, gondolkodó közösségként működött, azonban sosem kívánt pártpolitikai szervezetté válni. A diákság világnézete mindig is sokszínű volt”.

A közelmúlt politikai eseményei nyomán világossá vált, hogy az MCC életében a változás elkerülhetetlen. A jelenlegi és egykori diákság ugyanakkor bízik abban, hogy az intézmény közel három évtizedes értékteremtő munkája minden fél számára megőrzendő értéket jelent – fogalmaztak. Hisszük, hogy létrejöhet olyan megállapodás az MCC közössége és a kormányzat között, amely nem lehetetleníti el az intézmény működését és a jogállami keretek között marad. „A jelenlegi és egykori diákság biztos abban, hogy az intézmény működése – ha szűkebb keretek között is – akár Mol- és Richter-részvények nélkül is biztosítható”.

A Matthias Corvinus Collegium az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.