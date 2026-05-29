2026. május 29. péntek Magdolna
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter és Orbán Anita is megszólalt a romániai Galacit ért orosz dróntámadásról

A romániai Galacit ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – reagált pénteki Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök arra, hogy a romániai városban egy orosz drón eltalált egy lakóházat.

Mint arról az Infostart is beszámolt, robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki. A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

Magyar Péter az eset kapcsán leszögezte, Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet.

„Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását” – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Anita külügyminiszter szintén azt írta a közösségi oldalán, hogy, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.

„Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet” – fogalmazott a miniszter. A csütörtöki orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – tette hozzá Orbán Anita.

Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.
 

A romániai Galacit ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – reagált pénteki Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök arra, hogy a romániai városban egy orosz drón eltalált egy lakóházat.
 

Az ebola vírus elleni küzdelem részeként az Egyesült Államok további 80 millió dollárral segíti Ugandát és a Kongói Demokratikus Köztársaságot - közölte az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.

Ebolagyanú miatt elkülönítettek, majd egy bécsi szakklinikára szállítottak egy beteget Ausztriában, aki a napokban tért haza Ugandából.

The drone crashed in the city of Galati while Russia was carrying out attacks on Ukraine, according to Romania's foreign minister. Russia has not commented.

2026. május 29. 08:58
2026. május 29. 08:22
Orosz drón talált el egy romániai lakóházat, a NATO megerősíti a védelmet
