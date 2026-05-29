Magyar Péter és Orbán Anita is megszólalt a romániai Galacit ért orosz dróntámadásról

Mint arról az Infostart is beszámolt, robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki. A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

Magyar Péter az eset kapcsán leszögezte, Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet.

„Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását” – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Anita külügyminiszter szintén azt írta a közösségi oldalán, hogy, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.

„Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet” – fogalmazott a miniszter. A csütörtöki orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – tette hozzá Orbán Anita.