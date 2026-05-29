2026. május 29. péntek Magdolna
Sign a house sale agreement
Nyitókép: xijian/Getty Images

Elképesztő, mennyibe kerül most egy „olcsó” lakás

Infostart / MTI

Öt év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára, Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható – emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com.

Példaként említették, hogy a IV. kerületben az olcsó lakások belépőszintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millióra, a IX. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett.

A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb: 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig öt éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik.

Már csak öt olyan megyeszékhely van, ahol 30 millió forint alatt is lehet lakást vásárolni. Öt éve viszont csak négy megyeszékhely belépőszintje volt 20 milliónál magasabban.

Az ingatlan.com elemzése több mint 95 ezer eladó használt lakás adatai alapján készült.

„A budapesti lakáspiacon az olcsó lakások lélektani határa 54 millió forintnál jár a teljes kínálatot nézve. Ez az elsőlakás-vásárlók számára nehéz helyzetet teremt, mert jóval magasabb önerőre és nagyobb hitelre van szükség ugyanahhoz a lakásmérethez vagy lokációhoz” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A mediánárak szintén jelentősen emelkedtek Budapesten, ami azt az árszintet jelenti, aminél az eladó lakások fele olcsóbb, a másik fele pedig drágább. 2021-ben a fővárosi eladó lakások árainak középértéke még 46,5 millió forintnál járt, most viszont már 89,9 millió számít átlagosnak. A gyakorlatban tehát egy budapesti lakásvásárlás már 100 millió forintos nagyságrendű beruházást jelent, pedig ez az érték 10-15 évvel ezelőtt még luxuskategóriát képviselt az ingatlanpiacon – értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.

Balogh László elmondta, hogy az elmúlt években tapasztalt dinamikus áremelkedési időszak 2025 után szemmel láthatóan véget ért, ami annak is köszönhető, hogy a vevők már elérték a pénzügyi teljesítőképességük felső határát. Ennek következtében pedig a legolcsóbb lakások árában sem lehet újabb ugrásra számítani.

Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

A Közel-Kelet-szakértő szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelt: miközben a háborús konfliktusok nyomán a Forradalmi Gárda szerepe látványosan nő, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült.
BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

A szombati budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint (90-140 millió euró) közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.
 

Érdekeset jelentett a CIG Pannónia: a nyereség felrobbant, a bevétel zuhant

Első ránézésre ellentmondásos, a biztosítóknál azonban viszonylag gyakori jelenségről adott számot az első negyedévre vonatkozóan a CIG Pannónia: miközben a társaság adózott eredménye az egy évvel korábbi 468 milliárd forintról 1,307 milliárd forintra ugrott, díjbevételei 17,0 milliárd forintról 15,0 milliárd forintra csökkentek. Mutatjuk a részleteket.

Elképesztő alkut köthetett az Egyesült Államok: ha Trump rábólint, vége lehet a rémálomnak

Az olajárak csökkenni kezdtek annak hatására, hogy nőtt az esélye a szoros teljes újranyitásának és a globális energiaszállítások normalizálódásának.

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

