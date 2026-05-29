Németh Szilárd lemondott elnöki posztjáról

A fideszes politikus, aki 2015 óta irányította a szövetséget, június 30-ig látja el az elnöki teendőket. Az MBSZ tájékoztatása szerint "utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd".

"Sikerült összefogást és békét teremteni, átlátható és követhető működést biztosítani a szőnyegen és gazdálkodásban egyaránt, folyamatos szakmai eredményesség mellett. Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem" - idézte a leköszönő elnököt a közlemény. "Az biztos, hogy meg kell őrizni értékeinket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító akadémiát, a KIMBA-t, amely nélkül nem létezik sikeres magyar birkózás".

A 62 éves sportvezető hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i olimpiai felkészüléshez nyugodt, békés körülmények kellenek. Szerinte a feltételek adottak, az MBSZ sportszakmai, pénzügyi és humánerőforrás helyzete stabil, amit az áprilisban elfogadott és auditált 2025-ös beszámoló és a 2026-os szakmai, pénzügyi terv is bizonyít.

"Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át" - zárta szavait Németh Szilárd.

Németh Szilárdot 2015. január 31-én választotta elnöknek az MBSZ közgyűlése, amely azóta kétszer erősítette meg pozíciójában, mandátuma 2029-ig szólt. A szövetség tájékoztatása szerint a vezetése alatt összesen 368 világversenyes érmet szereztek a magyar birkózók a különböző korosztályokban, egy olimpiai, 13 világ- és 61 Európa-bajnoki címmel.

Németh Szilárd egy hét alatt a harmadik fideszes politikus, aki lemondott sportszövetségi elnöki posztjáról Kósa Lajos (korcsolya) és Lázár János (tenisz) után.