ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.32
usd:
304.3
bux:
133580.58
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Németh Szilárd, a Fidesz vezérszónoka felszólal a Budapest Diákváros megvalósításáról szóló javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 27-én.
Nyitókép: Kovács Tamás

Németh Szilárd lemondott elnöki posztjáról

Infostart / MTI

Németh Szilárd a pénteki elnökségi ülésen lemondott a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöki posztjáról.

A fideszes politikus, aki 2015 óta irányította a szövetséget, június 30-ig látja el az elnöki teendőket. Az MBSZ tájékoztatása szerint "utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd".

"Sikerült összefogást és békét teremteni, átlátható és követhető működést biztosítani a szőnyegen és gazdálkodásban egyaránt, folyamatos szakmai eredményesség mellett. Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem" - idézte a leköszönő elnököt a közlemény. "Az biztos, hogy meg kell őrizni értékeinket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító akadémiát, a KIMBA-t, amely nélkül nem létezik sikeres magyar birkózás".

A 62 éves sportvezető hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i olimpiai felkészüléshez nyugodt, békés körülmények kellenek. Szerinte a feltételek adottak, az MBSZ sportszakmai, pénzügyi és humánerőforrás helyzete stabil, amit az áprilisban elfogadott és auditált 2025-ös beszámoló és a 2026-os szakmai, pénzügyi terv is bizonyít.

"Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át" - zárta szavait Németh Szilárd.

Németh Szilárdot 2015. január 31-én választotta elnöknek az MBSZ közgyűlése, amely azóta kétszer erősítette meg pozíciójában, mandátuma 2029-ig szólt. A szövetség tájékoztatása szerint a vezetése alatt összesen 368 világversenyes érmet szereztek a magyar birkózók a különböző korosztályokban, egy olimpiai, 13 világ- és 61 Európa-bajnoki címmel.

Németh Szilárd egy hét alatt a harmadik fideszes politikus, aki lemondott sportszövetségi elnöki posztjáról Kósa Lajos (korcsolya) és Lázár János (tenisz) után.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Németh Szilárd lemondott elnöki posztjáról

lemondás

elnök

németh szilárd

magyar birkózó szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kilőtt az OTP, húzza a magyar tőzsdét

Kilőtt az OTP, húzza a magyar tőzsdét

Alapvetően jó a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést látunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy az eufória, tépik a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP megy az élen, de jól teljesít a Richter is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk

Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk

Az OKF szerint sokan még mindig veszélyes hibákat követnek el sokan sütögetés közben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 12:34
Fővárosi Közgyűlés - Átmenetileg kisebb létszámmal működik a testület
2026. május 29. 12:22
Rendőrök vezették el reggel K. Endrét – friss információk
×
×