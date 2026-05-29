2026. május 29. péntek Magdolna
Egy férfi kézilabdás éppen ellövi a labdát egy mérkőzésen.
Nyitókép: Unsplash

Kézilabda, tenisz, kerékpár – sport a tévében

Infostart / MTI

Pénteken egyértelműen a kézilabdáé a főszerep: este játssza a férfi NB I. döntőjének első mérkőzését a Veszprém és a Szeged.

A május 29-i, pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

13.30: Labdarúgás, U17-es Európa-bajnokság, csoportkör, Montenegró-Olaszország

19.00: Kézilabda, férfi NB I, döntő, első mérkőzés, One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged

Duna World

18.00: Atlétika, Gold Tour-sorozat, Bydgoszcz

Sport 2

15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

19.00: Kézilabda, német bajnokság, Eisenach-Füchse Berlin

Eurosport 1

12.15: Kerékpár, Giro d'Italia, 19. szakasz

17.45: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

Eurosport 2

10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

22.00: Golf, PGA Tour Charles Schwab Challenge

Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

A Közel-Kelet-szakértő szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelt: miközben a háborús konfliktusok nyomán a Forradalmi Gárda szerepe látványosan nő, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült.
BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

A szombati budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint (90-140 millió euró) közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.
 

Kiszivárgott a titkos levél: újfajta módszerrel vadásszák az amerikai katonákat, elég nagy a baj

Levelet küldött a Pentagon az amerikai törvényhozóknak, melyben arra figyelmeztetnek, hogy kereskedelmi forrásból származó (pl. mobiappokon keresztül szerzett) helymeghatározási adatok segítségével mérik be a műveleti területen állomásozó katonákat Amerika ellenségei - tudta meg a Reuters.

Vészjósló, ami a Velencei-tónál történik: menekülnek a horgászok, nyár végére leállhat a hajóforgalom + Videó

Az extrém alacsony vízállás nemcsak a természetes élővilágot, hanem a turizmust és a horgászatot is súlyosan érinti.

Russian drone crashes into apartment building in Romania

The drone hit a residential building, injuring two people and causing a fire, officials said.

