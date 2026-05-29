Kézilabda, tenisz, kerékpár – sport a tévében

A május 29-i, pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
13.30: Labdarúgás, U17-es Európa-bajnokság, csoportkör, Montenegró-Olaszország
19.00: Kézilabda, férfi NB I, döntő, első mérkőzés, One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged
Duna World
18.00: Atlétika, Gold Tour-sorozat, Bydgoszcz
Sport 2
15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
19.00: Kézilabda, német bajnokság, Eisenach-Füchse Berlin
Eurosport 1
12.15: Kerékpár, Giro d'Italia, 19. szakasz
17.45: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
Eurosport 2
10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
22.00: Golf, PGA Tour Charles Schwab Challenge