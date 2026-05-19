Kegyelmi botrány minden tudnivalóval – Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Öt iratot hozott nyilvánosságra a kormány a kormány.hu/igazságtétel oldalon a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Ezek a dokumentumok 2023-ban, az akkor Varga Judit, Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök korábbi felesége által irányított Igazságügyi minisztériumban keletkeztek K. Endre ügyében. Magyar Péter miniszterelnök szóban és a honlapon is felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy „a nála fellelhető dokumentumokat, feljegyzéseket és egyéb releváns iratokat szintén bocsássa nyilvánosságra, hogy a magyar emberek teljes képet kaphassanak a kegyelmi döntés előkészítéséről, előterjesztéséről és jóváhagyásáról”.

A kormányfő elmondta, hogy az eredeti kegyelmi kérvény 2022 júniusában íródott. A megfogalmazó ügyvéd nevét adatvédelmi okból a korábbi ígérete ellenére nem mondta meg, mint fogalmazott, jogászai figyelemztették, hogy nem teheti meg, de utalt egy névre azzal, hogy „szereti a katalán népi művészetet”.

Magyar Péter a közvélemény széles tömegei szerint Gaudi-Nagy Tamásra célozhatott, aki a Budaházy-féle kegyelmi ügyben is ügyvéd volt. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a sajtó megkeresésére nem cáfolta az érintettségét, Magyar Pétert súlyos jelzőkkel illette, és közölte, hogy a megfelelő időpontban majd nyilatkozni fog.

Magyar Péter Gaudi-Nagy Tamás reakciójára már reagált is a Facebookon: „Hallom, Gaudi-Nagy Tamás, a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje megszólítva érezte magát a kegyelmi botrány kapcsán. Ha hozzájárul, bemutatjuk a nevéhez köthető iratot. Ha van ilyen.”

Az öt dokumentum

Az első most bemutatott irat egyébként 2023. április 14-én keletkezett. Ez arról tanúskodik, hogy az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A második, 2023. április 17-i, szintén a kegyelmi főosztálytól származó, Répássy Róbert államtitkár által is aláírt dokumentumban, úgymond egy csomagban 49 ember, részben a terrorizmusért elítélt Budaházy György neve alatt futó úgynevezett Hunnia-per elítéltjeinek összesen 51 kegyelmi ügye szerepelt, de K. Endre neve ebben sem volt benne elnöki kegyelemre javasoltként.

Ezen a ponton Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy időben Ferenc pápa 2023. április 28-i Magyarországra érkezése előtt néhány nappal jártunk.

Mindössze egy nappal a második irat keletkezése után, 2023. április 18-án Varga Judit igazságügyi miniszter aláírásával megérkezett az igazságügyi tárca felterjesztése Novák Katalin köztársasági elnökhöz harmadik iratként, amelyben a tárcavezető nem javasolta elnöki kegyelemre K. Endrét.

A negyedik 2023. április 27-i irat már maga az elnöki kegyelem, amit Novák Katalin K. Endrének is megadott, és ezt már példátlan módon, korábbi ellenvéleménye dacára Varga Judit még aznap ellenjegyezte.

Az ötödik, Novák Katalin által kiadott dokumentum 2023. június 7-én született K. Endre kegyelméről.

Átverték Varga Juditot?

Mindezek alapján Magyar Péter szerint választ kell kapni arra, hogy

Varga Judit miért változtatta meg az álláspontját,

nyomást gyakorolt-e rá valaki az Orbán-kormányból, vagy

egyáltalán tudott-e arról, hogy sok mindenki más mellett K. Endre kegyelmét is ellenjegyeztetik vele.

A miniszterelnök ugyanis nem zárja ki, hogy a volt feleségét átverték,

elé rakták a paksamétát, de nem szóltak neki arról, hogy abban már nemcsak a Hunnia-ügy elítéltjeinek kegyelmi kérvénye van benne, hanem K. Endre Varga Judit által addig nem támogatott indítványa is.

A kabinetfőnök vagy helyettesének a feladata Magyar Péter szerint, hogy úgy adja elő, úgy vigye oda a miniszternek aláírásra a dokumentumokat, hogy három sorban, három mondatban, vagy akár egy szóban összefoglalja a lényeget, hiszen arra nincs ideje egy miniszternek, hogy azokat újra végigolvasgassa vagy emlékezzen arra, hogy két hete, esetleg egy normál ügyben fél éve milyen előjellel terjesztett fel valamit. Ez itt elmaradhatott. És

„élek a gyanúperrel, hogy nem véletlenül került kihagyásra, hanem azt mondták, azt mondhatták, hogy nézd, itt van, amit aláírtál, gyorsan, mert holnap már a repülőn ül Ferenc pápa, mindjárt itt van, gyorsan írd alá, nincs benne semmi.

Én ezt tudom elképzelni, de majd nyilván az érintettek ezt megerősítik vagy cáfolják” – fogalmazott Magyar Péter.

A kormányfő ismét felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az ügy Sándor-palotában lévő iratait, illetve bejelentette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása után nyár végén megalakulhat az a parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt már kötelező lesz megjelennie mások mellett az előző kormány tagjainak és Novák Katalin volt köztársasági elnöknek.

„Ahhoz, hogy lássuk az igazságot, ahhoz nekik biztos, hogy meg kell jelenniük. Ők tudják megmondani, hogy mi történt” – mondta Magyar Péter.

Az InfoRádió kérdésére Magyar Péter elmondta, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét iskolaigazgatók is támogatták.

„Kiváló, fantasztikus embernevelő volt az illető, mindig kiállt az elesettek mellett, és ha bármilyen zaklatás érte őket, akkor segítette őket; ezzel szembeköpték az áldozatokat, negligálták a jogerős bírósági ítéletet ezek a mondatok. Hogy valóban így gondolták-e az illető vezetők vagy csak ezt kérték tőlük, azt az önök fantáziájára bízom” – mondta.

A Fidesz-frakció közleményt adott ki. Azt írják, hogy az akkori kormány is csak 2024 februárjában értesült a kegyelmi ügyről. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával - olvasható a közleményben.

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala bejelentette, hogy a Sándor-palota hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a kormánynak a kért dokumentumokat.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Herczeg Zsolt készítette, ő kérdezett a kormányzati sajtótájékoztatón is Magyar Pétertől.