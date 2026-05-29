2026. május 29. péntek Magdolna
Marine Le Pen, az ellenzéki Nemzeti Tömörülés párt vezéralakja a párt párizsi székházába érkezik 2024. július 8-án, a francia parlamenti választások második fordulójának másnapján. A Nemzeti Tömörülés a harmadik legtöbb szavazatot kapta.
Akár két radikális jelölt között is eldőlhet a francia elnökválasztási verseny

Bár a szélsőjobboldali Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés jól szerepelt a franciaországi helyhatósági választásokon tavasszal, a legnagyobb városokban továbbra sem sikerült áttörést elérniük. Így pedig szinte megjósolhatatlan, hogy jövőre ki válthatja a köztársasági elnöki pozícióban a távozó Emmanuel Macront.

Márciusban helyhatósági választásokat tartottak Franciaországban. Fejérdy Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta: a Nemzeti Tömörülés, Marine Le Pen csoportja részéről jelentősebb előretörés látható volt, de ez nem olyan jelentős, hogy nagyobb városokat meg tudott volna szerezni. Igaz, új polgármesteri székeket is el tudott nyerni, ennek ellenére a bal- és jobboldali centrista erők, köztük a széthulló szocialista párt és és Macron pártja is elvitte a polgármesteri helyek javát.

A baloldalon szerinte azért érdekesen alakult a helyzet.

„A szélsőbaloldali vonalon is sikerült egy-két polgármesteri széket megszereznie a Mélenchon-féle csoportnak, ami azért lesz érdekes, mert ez egy bizonyos fokú dinamikát mutatott, hiszen a szélsőbaloldalnak nem volt érdemi polgármesteri széke eddig nagyobb helységekben, mint például Saint-Denis, ami mégis egy több mint százezer lakosú város. Úgyhogy ezek izgalmasak ebben a történetben. Tanulság, hogy nincs egyetlen centrista erő, ami köré kikristályosodna esetleg az elnökválasztás optikájában valamelyik személy” – ecsetelte Fejérdy Gergely.

A jövő tavaszi köztársaságielnök-választásnak egyelőre nincs tehát egyértelmű esélyese szerinte.

Abban biztos, hogy a második fordulóban a Nemzeti Tömörülésnek lesz jelöltje, ez vagy Jordan Bardella vagy Marine Le Pen lehet.

„Nagy kérdés, hogy vele szemben érvényesülni tud-e egyfajta »cordon sanitaire«. Még az sem kizárt, hogy két radikális jelölt jut be a második fordulóba, Jean-Luc Mélenchon baloldali radikális pártvezető jelen pillanatban 17-18 százalékos támogatottsággal bír, nagyjából ugyanebben a sávban mozog az egyedüli jelölt, aki képes lenne a második fordulóban megverni Marine Le Pent vagy Jordan Bardellát, ez pedig Édouard Philippe egykori macronista miniszterelnök” – mérlegelte az esélyeket.

Emmanuel Macron kétszer öt évig tartó elnöki mandátuma jövő tavasszal jár le, ő már nem indulhat újra.

Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

A Közel-Kelet-szakértő szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelt: miközben a háborús konfliktusok nyomán a Forradalmi Gárda szerepe látványosan nő, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült.
BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

A szombati budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint (90-140 millió euró) közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.
 

Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 29.)

A Pénzcentrum 2026. május 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

