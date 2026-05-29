Akár két radikális jelölt között is eldőlhet a francia elnökválasztási verseny

Márciusban helyhatósági választásokat tartottak Franciaországban. Fejérdy Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta: a Nemzeti Tömörülés, Marine Le Pen csoportja részéről jelentősebb előretörés látható volt, de ez nem olyan jelentős, hogy nagyobb városokat meg tudott volna szerezni. Igaz, új polgármesteri székeket is el tudott nyerni, ennek ellenére a bal- és jobboldali centrista erők, köztük a széthulló szocialista párt és és Macron pártja is elvitte a polgármesteri helyek javát.

A baloldalon szerinte azért érdekesen alakult a helyzet.

„A szélsőbaloldali vonalon is sikerült egy-két polgármesteri széket megszereznie a Mélenchon-féle csoportnak, ami azért lesz érdekes, mert ez egy bizonyos fokú dinamikát mutatott, hiszen a szélsőbaloldalnak nem volt érdemi polgármesteri széke eddig nagyobb helységekben, mint például Saint-Denis, ami mégis egy több mint százezer lakosú város. Úgyhogy ezek izgalmasak ebben a történetben. Tanulság, hogy nincs egyetlen centrista erő, ami köré kikristályosodna esetleg az elnökválasztás optikájában valamelyik személy” – ecsetelte Fejérdy Gergely.

A jövő tavaszi köztársaságielnök-választásnak egyelőre nincs tehát egyértelmű esélyese szerinte.

Abban biztos, hogy a második fordulóban a Nemzeti Tömörülésnek lesz jelöltje, ez vagy Jordan Bardella vagy Marine Le Pen lehet.

„Nagy kérdés, hogy vele szemben érvényesülni tud-e egyfajta »cordon sanitaire«. Még az sem kizárt, hogy két radikális jelölt jut be a második fordulóba, Jean-Luc Mélenchon baloldali radikális pártvezető jelen pillanatban 17-18 százalékos támogatottsággal bír, nagyjából ugyanebben a sávban mozog az egyedüli jelölt, aki képes lenne a második fordulóban megverni Marine Le Pent vagy Jordan Bardellát, ez pedig Édouard Philippe egykori macronista miniszterelnök” – mérlegelte az esélyeket.

Emmanuel Macron kétszer öt évig tartó elnöki mandátuma jövő tavasszal jár le, ő már nem indulhat újra.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.