2026. május 29. péntek Magdolna
A román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség (ISU) által közreadott képen lángol egy panelház teteje, amelyre robbanótöltettel ellátott drón zuhant a kelet-romániai Galatiban, az ukrán határ közelében 2026. május 29-én hajnalban. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerõbõl, illetve a helyszínre érkezõ katasztrófavédelmi erõk segítségével, közülük ketten könnyebben megsérültek.
Nyitókép: MTI/Román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség

Az orosz dróntámadás miatt Románia bezáratja a főkonzulátust

Románia nemkívánatos személlyé nyilvánítja Oroszország konstancai főkonzulját, és bezáratja a konstancai orosz főkonzulátust válaszképpen a galaci drónincidensre – jelentette be pénteken Nicusor Dan román államfő, a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) ülése után.

Nicusor Dan román államfő rámutatott: a román légtérbe behatoló, egy galaci panelházba csapódott orosz drón román állampolgárokat sebesített meg. A súlyos incidensért a teljes felelősség Oroszországot terheli, amely négy éve indított támadást és azóta is háborút folytat Ukrajna ellen – mondta a román elnök.

Nicusor Dan köszönetet mondott az európai uniós és NATO-partnereknek, amiért azonnal kiálltak Románia mellett,

ami szerinte az euroatlanti szolidaritás és egység bizonyítéka.

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg, ez mintegy 6000 milliárd forint, ez a magyar éves költségvetés 13 százaléka; az Európai Bizottság elnökéhez látogatott péntek kora délután a kormányfő. Ursula von der Leyen tényként jelentette ki, hogy Magyarország megszünteti a kekvákat, ami egyet jelent az egyetemi reform előző kormány által vitt programjának eltörlésével.
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
Újraválasztották Vinnai Balázst az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége élére

Csütörtökön tartotta meg évi rendes közgyűlését az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a beszámolókat, és a szövetség elnökének újraválasztották Vinnai Balázst.

Brutális összeget kaszált Köllő Babett cége: elképesztő, mennyi pénzt vitt haza idén a műsorvezető

A nyilvános cégbeszámoló szerint a Mismo Hungary Kft. árbevétele és profitja is látványosan megemelkedett egy év alatt.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

