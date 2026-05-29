Az orosz dróntámadás miatt Románia bezáratja a főkonzulátust

Nicusor Dan román államfő rámutatott: a román légtérbe behatoló, egy galaci panelházba csapódott orosz drón román állampolgárokat sebesített meg. A súlyos incidensért a teljes felelősség Oroszországot terheli, amely négy éve indított támadást és azóta is háborút folytat Ukrajna ellen – mondta a román elnök.

Nicusor Dan köszönetet mondott az európai uniós és NATO-partnereknek, amiért azonnal kiálltak Románia mellett,

ami szerinte az euroatlanti szolidaritás és egység bizonyítéka.

Nyitóképünk: a román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség (ISU) által közreadott képen lángol egy panelház teteje, amelyre robbanótöltettel ellátott drón zuhant a kelet-romániai Galatiban, az ukrán határ közelében 2026. május 29-én hajnalban. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerõbõl, illetve a helyszínre érkezõ katasztrófavédelmi erõk segítségével, közülük ketten könnyebben megsérültek.