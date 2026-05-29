Új növekedési szakaszba lép a 4iG Csoport

A 4iG Csoport 203 milliárd forintos árbevétellel és 69,3 milliárd forintos EBITDA-val zárta 2026 első negyedévét. A hosszú akvizíciós és transzformációs időszakot követően a vállalatcsoport működésének konszolidációjára, a szakholdingstruktúra megerősítésére és a további nemzetközi növekedés előkészítésére helyezi a hangsúlyt. A 4iG fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11 százalékát adja. A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, amely a további nemzetközi terjeszkedést és a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja.

A 4iG Csoport IFRS szerinti konszolidált árbevétele 2026 első negyedévében 202,9 milliárd forint volt, ami 18,4 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Az EBITDA 15,3 százalékkal 69,3 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-marzs 34 százalékot tett ki.

A konszolidált nettó árbevétel 74,5 százaléka a távközlési, 14,4 százaléka az informatikai, 11,1 százaléka pedig az űr- és védelmi ipari divízióból származott.

Az űr- és védelmi ipari üzletág súlya a korábbi néhány százalékos szintről 11,1 százalékra emelkedett, jelezve, hogy a stratégiai szegmens érdemi bevételtermelő pillérré vált a csoporton belül.

A csoport a pénzmozgással nem járó vételárallokációs hatásoktól, az egyszeri tételektől és a nem realizált árfolyamveszteségtől megtisztított adózott eredménye 5,9 milliárd forint profitot mutatott.

A 4iG a következő növekedési szakasz finanszírozására nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, a társaság több európai és amerikai bankkal tárgyal, és új, globális hitelminősítő bevonását is tervezi.

A nemzetközi terjeszkedés kiemelt célterülete továbbra is a Nyugat-Balkán, emellett Közép-Ázsiában, különösen Üzbegisztánban is előrehaladott piacra lépési lehetőségeket vizsgál.

A 4iG Csoport erős pénzügyi teljesítménnyel és kiemelkedő növekedéssel zárta 2026 első negyedévét, miközben a vállalatcsoport működésében új szakasz kezdődött. A korábbi évek intenzív akvizíciós és transzformációs időszakát követően a hangsúly egyre inkább a meglévő portfólióelemek integrációjára, a működési hatékonyság növelésére, a csoportszintű szinergiák kiaknázására és a nemzetközi növekedés előkészítésére helyeződik.

A negyedéves teljesítményben továbbra is meghatározó szerepet játszott a távközlési üzletág, amely a konszolidált nettó árbevétel 74,5 százalékát adta. Magyarországon a konvergens szolgáltatási modell, az infrastruktúraintegráció és a One márka köré szervezett kereskedelmi működés, a nyugat-balkáni piacokon pedig az előfizetéses ügyfélbázis erősítése és az ARPU (egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel) stabilizálása támogatta a bevételi minőség javulását. Az informatikai üzletág a csoportszintű nettó árbevétel 14,4 százalékát biztosította, teljesítményét a magasabb hozzáadott értékű megoldások, a stabil ügyfélkapcsolatok és a célzott akvizíciók támogatták.

A negyedév egyik legfontosabb szerkezeti fejleménye, hogy az űr- és védelmi ipari divízió bevételi súlya érdemben megnőtt: a szegmens 2026 első negyedévében már a konszolidált nettó árbevétel 11,1 százalékát adta. Ez jelentős előrelépés a korábbi néhány százalékos szinthez képest, és azt jelzi, hogy a 4iG által az elmúlt időszakban tudatosan épített űr- és védelmi ipari portfólió már nemcsak stratégiai növekedési opcióként, hanem érdemi árbevétel-termelő üzletágként is megjelent a Csoport teljesítményében. A növekedést a korábban előkészített projektek elindulása, az akvizíciókkal bővülő portfólió, valamint a védelmi ipari és űripari képességek csoportszintű integrációja támogatta.

A következő növekedési szakasz egyik kulcseleme a nemzetközi finanszírozási háttér erősítése. A 4iG Csoport olyan finanszírozási megoldás előkészítésén dolgozik, amely egyszerre támogatja a nemzetközi terjeszkedést, az újabb akvizíciókat, valamint a Távközlési Holdingban meglévő korábbi akvizíciós hitelek refinanszírozását. A társaság több európai és amerikai bankkal tárgyal a nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséről, és a Scope mellett egy új, globális hitelminősítő bevonását tervezi (Fitch, Moody’s, S&P). A tervek szerint a 4iG Csoport új hitelminősítése nyár végére rendelkezésre állhat, amely alapján ősszel megvalósulhat a társaság első nemzetközi kötvénykibocsátása.

A 4iG nemzetközi növekedési stratégiájában továbbra is kiemelt szerepet kap a Nyugat-Balkán. A Csoport intenzív akvizíciós előkészítő munkát folytat olyan piacokon, ahol jelenleg még nincs jelen, így Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában. A vállalat kisebb és nagyobb tranzakciós lehetőségeket egyaránt vizsgál, amelyek illeszkedhetnek a távközlési portfólióhoz, és hosszabb távon erősíthetik az üzletág növekedési és eredménytermelő képességét. A Csoport emellett Közép-Ázsiában is vizsgálja a terjeszkedési lehetőségeket, ahol Üzbegisztánban tart a legelőrehaladottabb szakaszban.

A 4iG Csoport digitálisinfrastruktúra-stratégiáját Magyarország földrajzi és hálózati pozíciója is támogatja: a vállalat regionális hálózata Nyugat-Európát köti össze a Nyugat-Balkánnal, a folyamatban lévő nemzetközi adatkapcsolati és tengeri kábelprojektek pedig hosszabb távon kontinensek közötti digitális összeköttetéssé bővíthetik ezt a szerepet. A Csoport célja, hogy a jövőbeni akvizíciók integrációja gyorsabban és hatékonyabban valósuljon meg, miközben a méretgazdaságossági előnyök tovább javítják a profitabilitást és erősítik a vállalat stabilitását.

Az űr- és védelmi ipari üzletágban a 4iG Csoport nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre, exportképes technológiákra és NATO-kompatibilis képességfejlesztési irányokra épít, amelyben a Rheinmetall nemcsak a 4iG meghatározó részvényeseként, hanem kiemelt partnerként is jelen van. A CSG Csoporttal kialakított stratégiai partnerség a 4iG közép-kelet-európai védelmi ipari jelenlétét erősíti: a cseh vállalatcsoport részesedést szerez a Rába-csoportban, leányvállalata, a TATRA pedig jelentős katonai tehergépjármű-gyártási képességek Magyarországra telepítését támogatja. A védelmi és űripari képességek bővítését szolgálják a Northrop Grummannal, az L3Harris-szel és az Apex Technologyval bejelentett együttműködések is: ezek a HUSAT program keretében Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdjának, a HUGEO-nak a megvalósítását, a Lockheed Martin által gyártott HIMARS-rendszerek hazai ipari integrációját, valamint európai kisműholdgyártási kapacitás kialakítását támogatják. A Csoport stratégiai célja, hogy ezekre a nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre építve Magyarországon olyan gyártási, integrációs, karbantartási és technológiai kompetenciák jöjjenek létre, amelyek a 4iG-t és a magyar védelmi ipart regionális szinten is versenyképes űr- és védelmi ipari szereplővé teszik.