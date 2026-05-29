Ittasan vezetett a tiszás képviselő

A politikus a Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetében a szonda. „Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem” – írta a képviselő, hozzátéve, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, ezért áll a felelősségre vonás elé. Közölte: maga is meg fogja szavazni a mentelmi jogának kiadását.

Fortsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kedden jelentette be, hogy Varga Lőrinc Mihály esetében indítvány érkezett hozzá a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése érdekében.