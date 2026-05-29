Kánikula! Jön a hőség, de meglepetéssel – ilyen idő lesz pénteken és a BL-hétvégén

Pénteken az ország döntő részén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, az északkeleti megyékben gomolyfelhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Az északi, északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak.

Péntek délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északkeleti vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északkeleti, északi országrészben fordulhat elő: eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok idején erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalban általában 8-15, délután 26-31 fok valószínű, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.

Vasárnap a sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, elsősorban itt alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-19, délután 26-31 fok várható.