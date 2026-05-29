Az EU ragasztja össze a két Koreát?

Dzsong az Európai Parlament Szöulban tárgyaló küldöttségével folytatott megbeszélésén olyan háromoldalú egyeztetési mechanizmust javasolt, amelyben a jövőben az EU mellett mindkét Korea részt venne.

A tárcavezető hangsúlyozta: a dél-koreai kormány nem tartja sem megvalósíthatónak, sem kívánatosnak a német mintájú, beolvasztáson alapuló újraegyesítést. Szöul továbbra is a békés együttélés politikáját követi Észak-Koreával szemben, és fokozatos közeledésre törekszik – mutatott rá.

A miniszter felvetette egy európai parlamenti delegáció jövőbeli phenjani látogatását is.

A küldöttséget a spanyol Cesar Luena vezette; az EP-delegáció öt politikai párt tizenegy képviselőjéből állt.