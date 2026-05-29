2026. május 29. péntek Magdolna
conflict between North Korea and South Korea
Nyitókép: Perytskyy/Getty Images

Az EU ragasztja össze a két Koreát?

Infostart / MTI

Egy Európai Unió vezette, háromoldalú egyeztetési fórum létrehozását javasolta Dzsong Dongjong dél-koreai országegyesítési miniszter a két Korea közötti párbeszéd újraindítására.

Dzsong az Európai Parlament Szöulban tárgyaló küldöttségével folytatott megbeszélésén olyan háromoldalú egyeztetési mechanizmust javasolt, amelyben a jövőben az EU mellett mindkét Korea részt venne.

A tárcavezető hangsúlyozta: a dél-koreai kormány nem tartja sem megvalósíthatónak, sem kívánatosnak a német mintájú, beolvasztáson alapuló újraegyesítést. Szöul továbbra is a békés együttélés politikáját követi Észak-Koreával szemben, és fokozatos közeledésre törekszik – mutatott rá.

A miniszter felvetette egy európai parlamenti delegáció jövőbeli phenjani látogatását is.

A küldöttséget a spanyol Cesar Luena vezette; az EP-delegáció öt politikai párt tizenegy képviselőjéből állt.

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről
16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg, ez mintegy 6000 milliárd forint, ez a magyar éves költségvetés 13 százaléka; az Európai Bizottság elnökéhez látogatott péntek kora délután a kormányfő. Ursula von der Leyen tényként jelentette ki, hogy Magyarország megszünteti a kekvákat, ami egyet jelent az egyetemi reform előző kormány által vitt programjának eltörlésével.
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
Újraválasztották Vinnai Balázst az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége élére

Csütörtökön tartotta meg évi rendes közgyűlését az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a beszámolókat, és a szövetség elnökének újraválasztották Vinnai Balázst.

Brutális összeget kaszált Köllő Babett cége: elképesztő, mennyi pénzt vitt haza idén a műsorvezető

A nyilvános cégbeszámoló szerint a Mismo Hungary Kft. árbevétele és profitja is látványosan megemelkedett egy év alatt.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

