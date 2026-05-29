Infostart.hu
2026. május 29. péntek Magdolna
A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után az Országház főlépcsőjén 2026. május 12-én. Elöl Kármán András pénzügyminiszter, Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, Magyar Péter miniszterelnök, Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, a második sorban Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter, a harmadik sorban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a hátsó sorban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b-j).
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter kormánya ma egy nagyon fontos üzenetet fog kapni

Infostart / MTI

Péntekre tűzte ki a magyar államadós-osztályzat idei első felülvizsgálatát az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően várhatóan késő este jelenti be döntését Londonban.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő – az S&P mellett a Moody's Ratings és a Fitch Ratings – az idén is összesen hat, egyenként két-két időpontot jelölt ki a magyar államadós-besorolások vizsgálatára, más európai uniós szuverén adósok osztályzati felülvizsgálataihoz hasonlóan minden esetben pénteki napokra.

Az S&P Global Ratings Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeit jelenleg „BBB mínusz/A-3” besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú „BBB mínusz” osztályzatra negatív kilátás van érvényben.

A „BBB mínusz” a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és ha az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, akkor Magyarország ennél a cégnél átkerülne a magas hozamú – spekulatív – kategóriába.

A cég azonban nemrégiben összeállított előzetes elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan elkötelezte magát Magyarország euróövezeti csatlakozása mellett.

Az S&P felidézte, hogy az euró bevezetését az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb Eurobarometer-felmérés szerint a magyarok 75 százaléka támogatja.

A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróövezeten kívüli EU-tagállamok körében.

Az S&P hangsúlyozta azt is, hogy a balti köztársaságok és Horvátország esetében az euróövezeti csatlakozás a szuverén adósosztályzatok tipikusan két fokozatnyi javítását eredményezte a cég besorolási listáján.

Az S&P Global Ratings a magyar besorolás idei második elbírálását november 27-én végzi el.

A 2026-ra összeállított menetrendek alapján először a Moody's Ratings vizsgálta Magyarországot: a cég május 22-re, múlt péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját; a második idei felülvizsgálatra november 20-át jelölte ki.

A Moody's - amely jelenleg az S&P besorolásánál egy fokozattal jobb, "Baa2" (a többi hitelminősítő módszertanában "BBB"-nek megfelelő) osztályzatot tart érvényben Magyarországra, szintén negatív kilátással - az idei első időpontban elvégezte a felülvizsgálatot, mindazonáltal nem hajtott végre hitelminősítői akciót, ehelyett egy általános helyzetértékelést adott ki a magyar közfinanszírozási és reálgazdasági helyzetről.

Ebben a cég azt valószínűsítette, hogy az új magyar kormány alatt javulnak Magyarország és az EU kapcsolatai, kiemelte ugyanakkor, hogy Magyar Péter kormánya szűk határidők szorításában dolgozik az EU-finanszírozások felszabadításán.

A Moody's a magyar hazai össztermék (GDP) idei növekedésére szóló előrejelzését 1,9 százalékra, a jövő évi növekedésre adott prognózisát 2,2 százalékra csökkentette, mindenekelőtt a közel-keleti konfliktus hatásaival indokolva a korrekciót.

A Moody's a prognózis módosításáig mindkét évre 2,3 százalékos növekedést valószínűsített a magyar gazdaságban.

A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings ugyancsak két időpontot jelölt ki 2026-ra: idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én - vagyis jövő pénteken -, majd december 4-én kerül sorra.

A Fitch a Tisza Párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már szintén kiadott egy előzetes helyzetértékelést, amelyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt.

Az elemzés szerint a választások előtti költségvetési lazítás közfinanszírozási hatása, a növekvő adósságteher és az előző kormány bizonytalan konszolidációs irányvonala volt az oka annak, hogy a Fitch tavaly decemberben a "BBB" szintű magyar szuverén besorolás kilátását az addigi stabilról negatívra módosította.

A Fitch kiemelte, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt.

Ugyanakkor a Fitch Ratings is arra a következtetésre jutott, hogy Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt "szupertöbbsége" várhatóan javítja majd az együttműködést az Európai Unióval, mindenekelőtt olyan valószínűsíthető szakpolitikai intézkedésekkel, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat, és a cég szerint ez lehetővé teheti a jelenleg befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását.

hitelminősítés

standard and poors

államadós-osztályzat

magyar péter

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?

Május 18-án megjelent egy kormányhatározat, amely alapján július 14-éig előkészíti a Tisza-kormány a végrehajtási rendszer radikális átalakítását. A Portfolio által megkérdezett piaci szereplők vegyesen fogadták a terveket, amelyek szerint nonprofittá tennék és a bíróságok alá rendelnék a végrehajtókat. Bár számos uniós országban, például Németországban és Ausztriában is állami keretek között végzik ezt a tevékenységet, többen is féltik a magyar rendszer jelenlegi hatékonyságát, és a végrehajtói díjstruktúra reformjával, valamint több kisebb, de fontos részletszabály megváltoztatásával fejlesztenék a végrehajtási rendszert. Cikkünk végén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökségének az álláspontját is közöljük.

Szedd magad, mielőtt lekésed: ez az útszéli csodaszer most mindent visz a magyar konyhákban

Ilyenkor, tavasz végén már alig várjuk, hogy virágozni kezdjen a bodza - de úgy igazán. De mit készítsünk belőle, ha már tele a spájz bodzaszörppel? Mutatunk néhány remek ötletet.

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

2026. május 29. 06:00
Nagy átalakulás után ül össze a választások után először a Fővárosi Közgyűlés pénteken
2026. május 29. 05:48
Ittasan vezetett a tiszás képviselő
