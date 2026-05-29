Visszakaphatják a tantestületek az igazgatói pályázatok véleményezésének lehetőségét

Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál – írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook-oldalán. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől.

„Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nemcsak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyerekek, a pedagógusok és a szülők” – fogalmazott Lannert Judit.

A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van.

„Fontosnak tartom, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A cél az, hogy pedagógusok elolvashassák, megvitathassák és véleményt mondhassanak arról, milyen jövőképet képvisel az, aki az intézmény vezetésére jelentkezik. A közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik” – írta a miniszter.