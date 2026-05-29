2026. május 29. péntek Magdolna
Nyitókép: Unsplash

Visszakaphatják a tantestületek az igazgatói pályázatok véleményezésének lehetőségét

Infostart / MTI

Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter szerint alapvetően meghatározza egy iskola életét, légkörét a vezető személye, ezért fontosnak tartja, hogy az intézmények közössége megismerhesse az igazgatói posztra pályázók vezetői programját.

Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál – írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook-oldalán. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől.

„Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nemcsak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyerekek, a pedagógusok és a szülők” – fogalmazott Lannert Judit.

A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van.

„Fontosnak tartom, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A cél az, hogy pedagógusok elolvashassák, megvitathassák és véleményt mondhassanak arról, milyen jövőképet képvisel az, aki az intézmény vezetésére jelentkezik. A közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik” – írta a miniszter.

oktatás

pályázat

iskola

igazgató

véleményezés

tantestület

lannert judit

gyermek- és oktatásügyi miniszter

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.
 

Magyar Péter és Orbán Anita is megszólalt a romániai Galacit ért orosz dróntámadásról

A romániai Galacit ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – reagált pénteki Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök arra, hogy a romániai városban egy orosz drón eltalált egy lakóházat.
 

Figyelmeztet a BKK: huzamosabb ideig változik egy villamosjárat útvonala

A 41-es villamos pályafelújítás miatt nem érinti a Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomást június 1. és 21. között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere

A nyár a nyakunkon, az idő már most strandüzemmódban van, és úgy tűnik, a magyarok idén sem mondanak le a pihenésről.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

The drone crashed in the city of Galati while Russia was carrying out attacks on Ukraine, according to Romania's foreign minister. Russia has not commented.

