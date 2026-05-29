ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.45
usd:
304.57
bux:
131452.7
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Arsenal fans in Budapest ahead of the Champions league final between Arsenal and Paris Saint-Germain, which takes place on Saturday. Picture date: Thursday May 28, 2026. (Photo by Adam Davy/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Adam Davy - PA Images, PA Images via Getty Images

BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szombati budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint (90-140 millió euró) közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.

Becslésük alapján az első magyarországi BL-döntő az F1 Magyar Nagydíjhoz vagy az Atlétikai Világdöntőhöz képest is kiemelkedő bevételt hozhat. A GKI számításai alapján a fogyasztás zömét az 50-70 ezer külföldi vendég adhatja, átlagos költésüket 700 és 1000 euró közé teszik.

A teljes bevétel a korábbi eseményeket alapul véve várható középértéknek felel meg – írták.

A bevétel fő forrása a közlemény szerint a fogyasztás, amely az idegenforgalom csatornáin át érkezhet. Az esemény időablaka körülbelül másfél hét, a csúcsterhelés 2 napos, a prémium szállásárak emelkedése ekkor kétszeres-háromszoros is lehet. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek lényegesen nagyobb fogyasztással számolhatnak, a repülőtéri és városi közlekedés forgalma szintén emelkedik, akárcsak a kiskereskedelemé és az idegenforgalmi szolgáltatásoké – tették hozzá.

Az esemény hosszabb távú hozamokkal is járhat, ugyanis javítja Budapest idegenforgalmi helyzetét, akár egy-másfél éven át támogathatja a szálláshelyek kihasználtságát. Számolni kell ugyanakkor kiszorító hatással is, mert a döntő miatt a szokásos forgalom egy része elmaradhat vagy elcsúszhat a GKI szerint. A rendezés költségei, az államot és az önkormányzatot terhelő biztonsági, közlekedési, infrastrukturális kiadások ugyancsak rontják az egyenleget – olvasható a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

budapest

bajnokok ligája

döntő

puskás aréna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

Szoboszlai Dominik elmondta, mi várható a budapesti BL-döntőn

Kánikula! Jön a hőség, de meglepetéssel – ilyen idő lesz pénteken és a BL-hétvégén

A kormány nyugtat: fizetnek a BL-döntőre, nem lesz fennakadás a Balásy-ügy miatt a rendezésben

Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

Itt a közlekedési káosz, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?

Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?

Május 18-án megjelent egy kormányhatározat, amely alapján július 14-éig előkészíti a Tisza-kormány a végrehajtási rendszer radikális átalakítását. A Portfolio által megkérdezett piaci szereplők vegyesen fogadták a terveket, amelyek szerint nonprofittá tennék és a bíróságok alá rendelnék a végrehajtókat. Bár számos uniós országban, például Németországban és Ausztriában is állami keretek között végzik ezt a tevékenységet, többen is féltik a magyar rendszer jelenlegi hatékonyságát, és a végrehajtói díjstruktúra reformjával, valamint több kisebb, de fontos részletszabály megváltoztatásával fejlesztenék a végrehajtási rendszert. Cikkünk végén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökségének az álláspontját is közöljük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szedd magad, mielőtt lekésed: ez az útszéli csodaszer most mindent visz a magyar konyhákban

Szedd magad, mielőtt lekésed: ez az útszéli csodaszer most mindent visz a magyar konyhákban

Ilyenkor, tavasz végén már alig várjuk, hogy virágozni kezdjen a bodza - de úgy igazán. De mit készítsünk belőle, ha már tele a spájz bodzaszörppel? Mutatunk néhány remek ötletet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 06:12
Magyar Péter kormánya ma egy nagyon fontos üzenetet fog kapni
2026. május 29. 06:00
Nagy átalakulás után ül össze a választások után először a Fővárosi Közgyűlés pénteken
×
×