BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

Becslésük alapján az első magyarországi BL-döntő az F1 Magyar Nagydíjhoz vagy az Atlétikai Világdöntőhöz képest is kiemelkedő bevételt hozhat. A GKI számításai alapján a fogyasztás zömét az 50-70 ezer külföldi vendég adhatja, átlagos költésüket 700 és 1000 euró közé teszik.

A teljes bevétel a korábbi eseményeket alapul véve várható középértéknek felel meg – írták.

A bevétel fő forrása a közlemény szerint a fogyasztás, amely az idegenforgalom csatornáin át érkezhet. Az esemény időablaka körülbelül másfél hét, a csúcsterhelés 2 napos, a prémium szállásárak emelkedése ekkor kétszeres-háromszoros is lehet. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek lényegesen nagyobb fogyasztással számolhatnak, a repülőtéri és városi közlekedés forgalma szintén emelkedik, akárcsak a kiskereskedelemé és az idegenforgalmi szolgáltatásoké – tették hozzá.

Az esemény hosszabb távú hozamokkal is járhat, ugyanis javítja Budapest idegenforgalmi helyzetét, akár egy-másfél éven át támogathatja a szálláshelyek kihasználtságát. Számolni kell ugyanakkor kiszorító hatással is, mert a döntő miatt a szokásos forgalom egy része elmaradhat vagy elcsúszhat a GKI szerint. A rendezés költségei, az államot és az önkormányzatot terhelő biztonsági, közlekedési, infrastrukturális kiadások ugyancsak rontják az egyenleget – olvasható a közleményben.