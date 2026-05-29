Nagy bajban a vendéglátósok az azbeszt-ügy miatt, azonnali segítséget kérnek

Az azbesztszennyezés miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a vendéglátás és a turizmus területén tevékenykedő vállalkozók Kőszegen is, ezért a nevükben Drescher Gábor segítséget kér a terheik mérséklésére – írja a vaol.hu.

Drescher Gábor szerint az azbeszt-ügy miatt éppen azok az egészséges, természeti adottságok sérülnek, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Kőszeg nagyon népszerűvé vált a turisták körében. Például a tiszta levegő és a nyugodt környezet miatt látogattak el nagyon sokan a Vas megyei városba, az összkép azonban nagyon sokat romlott az utóbbi időben.

Kőszeg és környéke fokozottan érintett az azbesztszennyezéssel kapcsolatos aggodalmakban, ami jelentős negatív hatással van a vendégforgalomra. Drasztikusan visszaesett a foglalások száma és a vendégéjszakák mennyisége messze elmarad az ilyenkor megszokott szinttől. Drescher Gábor a portál megkeresésére elmondta: a turisták egy része veszélyzónaként tekint Kőszegre, és több foglalást visszamondtak. A máskor közel telt házas pünkösdi hétvégéjük idén csak 30 százalékosra sikerült. Hasonló helyzetbe kerültek az éttermek is. Emiatt a Kőszeg Panzió Kft. ügyvezetője

a szálláshely-szolgáltatókat terhelő 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedését kérvényezi 2026-ra és 2027-re vonatkozóan,

ami a Covid-járvány idején is alkalmazott intézkedés volt, és sok vállalkozás fennmaradását segítette. Továbbá kezdeményezi az idegenforgalmi adó, valamint az iparűzési adó, mérséklésének vagy ideiglenes eltörlésének lehetőségét.

Drescher Gábor nyolc pontból álló intézkedéscsomagot fogalmazott meg és továbbította az illetékeseknek. Kéréseit a helyi vállalkozókkal egyeztetve fogalmazta meg, és minden illetékes hivatal, így a kormányhivatal, a helyi országgyűlési képviselő, a polgármester részére is elküldte.

A vaol.hu megszólította Kőszeg polgármesterét, Básthy Bélát is, aki közölte: a helyi vállalkozásokat egzisztenciálisan, a város önkormányzatát pedig súlyosan érintő veszteségek miatt levélben kérte Kapitány István gazdasági miniszter és a szintén idegenforgalommal foglalkozó Forsthofer Ágnes házelnök segítségét, amiről Ágh Péter és Strompová Viktória országgyűlési képviselőket, illetve Vas megyei látogatása alkalmával Gajdos István élő környezetért felelős minisztert is tájékoztatta.

A polgármester szerint nagyon fontos, hogy az érintett vállalkozások a munkaerő megtartását és a tevékenység fenntartását segítő támogatásokban részesüljenek.

Úgy véli, méltányos volna, ha az érintett települések bevételkiesését a kormány a rendkívüli önkormányzati támogatások megítélése során is figyelembe venné.