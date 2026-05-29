ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.42
usd:
304.53
bux:
0
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kőszegi vizsgálati eredmények is kimutatták az azbeszt jelenlétét - A rohonci bánya is érintett lehet
Nyitókép: Facebook/Vas Vármegyei Kormányhivatal

Nagy bajban a vendéglátósok az azbeszt-ügy miatt, azonnali segítséget kérnek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy helyi panzióvezető és a kőszegi polgármester is levélben fordult az illetékes miniszterekhez, országgyűlési képviselőkhöz, hogy tegyenek lépéseket minél előbb, mert egyre aggasztóbb a helyzet.

Az azbesztszennyezés miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a vendéglátás és a turizmus területén tevékenykedő vállalkozók Kőszegen is, ezért a nevükben Drescher Gábor segítséget kér a terheik mérséklésére – írja a vaol.hu.

Drescher Gábor szerint az azbeszt-ügy miatt éppen azok az egészséges, természeti adottságok sérülnek, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Kőszeg nagyon népszerűvé vált a turisták körében. Például a tiszta levegő és a nyugodt környezet miatt látogattak el nagyon sokan a Vas megyei városba, az összkép azonban nagyon sokat romlott az utóbbi időben.

Kőszeg és környéke fokozottan érintett az azbesztszennyezéssel kapcsolatos aggodalmakban, ami jelentős negatív hatással van a vendégforgalomra. Drasztikusan visszaesett a foglalások száma és a vendégéjszakák mennyisége messze elmarad az ilyenkor megszokott szinttől. Drescher Gábor a portál megkeresésére elmondta: a turisták egy része veszélyzónaként tekint Kőszegre, és több foglalást visszamondtak. A máskor közel telt házas pünkösdi hétvégéjük idén csak 30 százalékosra sikerült. Hasonló helyzetbe kerültek az éttermek is. Emiatt a Kőszeg Panzió Kft. ügyvezetője

a szálláshely-szolgáltatókat terhelő 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedését kérvényezi 2026-ra és 2027-re vonatkozóan,

ami a Covid-járvány idején is alkalmazott intézkedés volt, és sok vállalkozás fennmaradását segítette. Továbbá kezdeményezi az idegenforgalmi adó, valamint az iparűzési adó, mérséklésének vagy ideiglenes eltörlésének lehetőségét.

Drescher Gábor nyolc pontból álló intézkedéscsomagot fogalmazott meg és továbbította az illetékeseknek. Kéréseit a helyi vállalkozókkal egyeztetve fogalmazta meg, és minden illetékes hivatal, így a kormányhivatal, a helyi országgyűlési képviselő, a polgármester részére is elküldte.

A vaol.hu megszólította Kőszeg polgármesterét, Básthy Bélát is, aki közölte: a helyi vállalkozásokat egzisztenciálisan, a város önkormányzatát pedig súlyosan érintő veszteségek miatt levélben kérte Kapitány István gazdasági miniszter és a szintén idegenforgalommal foglalkozó Forsthofer Ágnes házelnök segítségét, amiről Ágh Péter és Strompová Viktória országgyűlési képviselőket, illetve Vas megyei látogatása alkalmával Gajdos István élő környezetért felelős minisztert is tájékoztatta.

A polgármester szerint nagyon fontos, hogy az érintett vállalkozások a munkaerő megtartását és a tevékenység fenntartását segítő támogatásokban részesüljenek.

Úgy véli, méltányos volna, ha az érintett települések bevételkiesését a kormány a rendkívüli önkormányzati támogatások megítélése során is figyelembe venné.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagy bajban a vendéglátósok az azbeszt-ügy miatt, azonnali segítséget kérnek

turizmus

vendéglátás

azbeszt

kőszeg

drescher gábor

básthy béla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

Szoboszlai Dominik elmondta, mi várható a budapesti BL-döntőn

Kánikula! Jön a hőség, de meglepetéssel – ilyen idő lesz pénteken és a BL-hétvégén

A kormány nyugtat: fizetnek a BL-döntőre, nem lesz fennakadás a Balásy-ügy miatt a rendezésben

Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

Itt a közlekedési káosz, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást

Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást

Debrecenben a nagyipari beruházások már nemcsak a munkaerőpiacot, hanem az ingatlanpiac teljes logikáját is átírják. Az új bérlői igények a build-to-suit projektekben egyre inkább a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és a technológiai rugalmasság köré rendeződnek, miközben a lakóingatlanoknál a befektetési célú vásárlások súlya tovább nő. Ezekkel a témákkal dedikált kerekasztal foglalkozik a június 9-i Debrecen Economic Forumon, amelyre korlátozott számban még lehet regisztrálni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva fordulatot vesz az időjárás a hétvége előtt: mutatjuk, melyik országrészben lesz a legrosszabb a helyzet

Durva fordulatot vesz az időjárás a hétvége előtt: mutatjuk, melyik országrészben lesz a legrosszabb a helyzet

Pénteken többfelé szakadhat meg a nyárias időjárás Magyarországon az előrejelzések szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 06:48
Súlyos sérülések egy nagy csepeli késes verekedés után
2026. május 29. 06:36
Nagy változás a ferihegyi reptéren a beléptetésnél – mindenkit érint
×
×