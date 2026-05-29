2026. május 29. péntek Magdolna
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel, de semlegességet vár a kormánytól

Infostart / MTI

Pártja, a Fidesz hasonló tartalommal adott ki közleményt, békepártiságot szeretne látni Magyar Péter kormányától.

Együttérzését fejezte ki a Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a pénteki romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított „semlegességi politikát”.

Orbán Viktor a Facebookon azt írta: az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.

„Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!” – tette hozzá.

A Fidesz pénteki közleményében szintén együttérzését fejezte ki a támadás sérültjeivel és károsultjaival.

Az ellenzéki párt ugyancsak

felszólította a magyar kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn „az Orbán-kormány által képviselt semlegességet”, és ne csatlakozzon az európai államok „háborúpárti politikájához,

tartson ki Magyarország békepolitikája mellett”.

Péntek reggel robbanótöltettel felszerelt orosz drón zuhant Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.

