2026. május 23. szombat Dezső
Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, püspök a Kossuth rádió stúdiójában, a Hit, tudomány, társadalom című műsor felvételén 2021. április 13-án. A beszélgetésre a Hit, tudomány, társadalom címmel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készült tanulmánykötet megjelenése adott alkalmat. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és NEK közös, a Szent István Társulat gondozásában megjelent, angol és magyar nyelvű kiadványában 52 tanulmány olvasható. A tanulmányok szerzői eredetileg egy konferencián vettek volna részt, de azt a világjárvány miatt nem lehetett megtartani, így előadásaik írott változatából készült el kötet.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megszólalt Balog Zoltán: sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását

Infostart / MTI

A református püspök azután nyilatkozott az MTI-nek, hogy Novák Katalin volt kabinetfőnök megerősítette: Balog Zoltán kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet

Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását - mondta Balog Zoltán református püspök az MTI-nek szombat este telefonon nyilatkozva.

Balog Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását.

Megerősítette továbbá Schanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, mely szerint "nyomatékosan kérte", hogy K. Endre kapjon kegyelmet.

"Valóban beszéltem Schanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak látom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt, ezért javaslom, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnök asszony" - idézte fel Balog Zoltán.

Azt is mondta: ebben semmi újdonság nincs, hiszen már korábban elmondta, hogy ő járt közben Novák Katalinnál K. Endre ügyében.

Balog Zoltán úgy látja, hogy a "politikai propaganda" most el akar jutni oda, hogy valamilyen módon a Fidesz-kormányt, ezen belül Orbán Viktort és családját belekeverje a kegyelmi botrányba. Leszögezte: ennek semmi alapja nincsen. Nyugodt lelkiismerettel az tudom mondani, hogy nálam megáll a történet - fogalmazott. A kormányzati befolyásra semmilyen bizonyítékot nem tudnak felmutatni, mert ilyen nincs - tette hozzá.

Saját szerepéről szólva azt mondta: benne van a figyelmetlensége, hogy nem gondolt arra, hogyan hathat egy ilyen hír az áldozatokra, de jó lelkiismerettel tudta képviselni, hogy K. Endrének valamifajta esély jár, mert alapvetően igazságtalan, ami vele történt.

Balog Zoltán azt is mondta: két éve folyamatos önvizsgálatban van, hogy megértse a szerepét, és hogy mi a politikai magyarázaton túli tanulsága ennek a történetnek.

K. Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021 júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltussolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott K. Endrének.

Drámai: itt a lista, pontosan hova kerülhetett az azbesztos kőzetből, rengeteg település érintett

Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselője a Facebook-oldalán számolt be az adatigénylésére kapott dokumentumokról – írja a Pénzcentrum.

Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási

Közvetítők szerint közel lehet a 60 napos tűzszünet meghosszabbítása, amely a nukleáris tárgyalások új keretét is megadhatja.

Trump says deal with Iran 'largely negotiated' and would include opening Strait of Hormuz

Tehran also signals progress on talks but says the key issue of nuclear weapons is not part of an initial framework it is working on.

