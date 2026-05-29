Karácsony Gergely ajánlatot tett a Tisza-kormánynak

Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette: szeretné felajánlani a főváros együttműködését és partnerségét az új kormánynak az ország talpra állításában. Semmi mást nem kérnek az új kormánytól, csak azt, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre – közölte a főpolgármester. Hozzátette: a Tisza Párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak.

„Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre” –fogalmazott Karácsony Gergely.

Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta: a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt – jegyezte meg a főpolgármester.

Karácsony Gergely a beszédében emlékeztette a képviselőket, hogy jelenleg a fővárosi cégeknek nincsenek felügyelőbizottságai és nincs főpolgármester-helyettes sem. Osztozunk a felelősségben, hogy ez miért alakult így – fogalmazott a főpolgármester, aki ugyanakkor hangsúlyozta: ez így nem mehet tovább.

A Fővárosi Közgyűlésben mindenkinek van választóktól kapott felhatalmazása és ebből származó felelőssége. A testület tehát „nem egy zsűri, ahol a városvezetést zsűrizzük, hanem ez egy közgyűlés, ahol közösen hozunk döntéseket” – mondta Karácsony Gergely, majd hozzátette: szeretné, ha élnének a döntéshozatal lehetőségével.

A főpolgármester azt mondta: az elmúlt hét évben elképesztő gyűlölet vette körül a nemzet fővárosát, a jövőt illetően nagyon optimista és bizakodó, de pontosan tudja, hogy az előző kormány „bűnös politikája miatt” milyen nehéz helyzetben van az új Tisza-kormány.

Pontosan tudom, hogy milyen helyzetben van a költségvetés és milyen mély válságban vannak a közszolgáltatások – jegyezte meg.

Szavai szerint az elmúlt tizenhat évben abuzív kormányzás folyt, amelynek Budapest is áldozata volt. Április 12. pedig sorsfordító nap volt Magyarország történelmében.

A főváros vezetése az Orbán-kormány alatt ki volt téve olyan jogi, pénzügyi, politikai és médiatámadásoknak, amelyek szerinte be fognak vonulni a magyar történelembe – jelentette ki Karácsony Gergely. Mint kifejtette, a főváros ez idő alatt elveszítette a forrásait, számos jogkörét. A Budapest körül kialakult gyűlölet megmutatkozott házkutatásokban, megalapozatlan büntetőeljárásokban, hónapokig tartó titkosszolgálati megfigyelésekben.

Továbbá húszszorosára emelték a szolidaritás hozzájárulást, de megemelték a közműadót is. A bűnök között sorolta a koronavírus-járvány idején „a kormány rossz politikája miatt az idősotthonokba behurcolt vírus által okozott fertőzéseket halálgyárként bemutató” propagandát is.

Budapest nem eljátszotta az áldozatszerepet, hanem csodával határos módon túléltek – hangsúlyozta Karácsony Gergely, aki mély megvetését fejezte ki azok felé, akik ezt a helyzetet előidézték.

Megjegyezte azt is, hogy az előző kormány minden megállapodást felrúgott a fővárossal, majd reményét fejezte ki, hogy vége van ennek a korszaknak, és valóban egy sokkal prosperálóbb, az együttműködésen alapuló, valamint Budapestet nemcsak életben tartó, hanem fejlesztő korszak következik.

Kiemelte: egy új korszak mindenkitől új hozzáállást igényel, és Budapest történelmi lehetőség előtt áll. Szerinte egy új aranykor érkezhet meg Budapestre.

Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője napirend előtti beszédében azt mondta: a politikai földindulás alapjaiban kell, hogy megváltoztassa Budapest jelenét és jövőjét. Szembe kell nézni azzal a „romhalmazzal”, amit a Fidesz-KDNP maga után hagyott: szisztematikusan lebontotta az önkormányzatiságot, vonta el a főváros jogosítványait, bevételeit, és a budapestiek képviselete helyett színjátékot játszott. Ennek a korszaknak egyszer és mindenkorra vége – jelentette ki a frakcióvezető.

Hangsúlyozta: a Tisza Pártot a fővárosi munkájában eddig a szakmaiság, a tisztesség és a transzparencia vezette. Budapestnek átlátható, modern, európai módon kell működnie. Ebben Karácsony Gergelynek is együtt kell működnie, jobban, mint eddig – mondta Orbán Árpád.

Úgy fogalmazott: „a kifogások elfogytak, az a nyomás, amit a Fidesz-kormányzat teherként a fővárosra helyezett, megszűnt, és az áldozatszerepből tényleg itt az ideje, hogy kilépjünk. Lejárt a panaszkodás, az állandó csőddel riogatás és az egymásra mutogatás ideje, el kell kezdenünk érdemben együtt dolgozni”.

Orbán Árpád azt mondta: nem lehet hivatkozni a kormányzati elvonásokra. Természetesen egy kis türelem kell, de a Tisza Párt programjában egyértelműen szerepel az önkormányzatok támogatása.

Budapest jelenleg egy hatalmas lehetőség kapujában áll, a Tisza-kormány megalakulásával a „város végre fellélegezhet” – hangsúlyozta a politikus, aki

ugyanakkor azt mondta: Budapest akkor lehet Európa egyik leginkább fejlődő és legélhetőbb városa, ha „a városvezetés is hajlandó kilépni a múltból”.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy tiszteletben tartják a választók döntését, és minden olyan dolgot támogatnak, ami a budapestiek javát szolgálja. A nemzeti vívmányokat pedig megvédi – jelentette ki.

A frakcióvezető az ellenzéki szerepről szólva kiemelte: munkájuk során mindig felhívják majd a figyelmet, ha a városvezetés nem hallja meg az emberek hangját.

Szepesfalvy Anna felszólította a Tisza Pártot, hogy vegyen részt a főváros irányításában.

Vegyenek részt döntésekben, ellenőrzésekben, az irányításban, „és álljanak bele a felelősségbe ami jön, hiszen ezt várják az emberek 2024 óta”. Semmi nem akadályozza a Tisza Pártot, hogy megcsinálják, amit akarnak – mondta.

Szepesfalvy Anna szerint joggal várják az emberek a Tisza Párttól, hogy ne csak a szavak szintjén legyen a transzparencia élharcosa, hanem követleje meg a fővárostól is a teljes átvilágítást. A lehetőségek között sorolta, hogy a Tisza Párt fővárosi frakciója főpolgármester-helyettest adjon, és azt is, hogy leváltsák a fővárosi cégek vezetőit.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy eddig a Tisza Párt fővárosi frakciója nem igazán élt a vezetésre kapott mandátumával.

A napirend előtti felszólalások sorát kezdő Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakcióvezetője arról beszélt: az önkormányzatiság lényege, hogy közöségek maguk formálhassák életüket. Az elmúlt években azonban végéig kellett nézni, hogy a Fidesz semmibe veszi a helyi autonómiát, az egyeztetéseket puszta formalitásként kezeli, miközben rendszerszinten vonja el a jogköröket és a forrásokat.

Az önkormányzatokat nem elnyomni, hanem erősíteni kellene, hiszen az erős települések jelentik a valódi demokratikus ellensúlyt azzal a hatalmi mámorral szemben, amelyet az agresszív központosítási törekvések képviseltek. „Szerencsére ennek a korszaknak vége, a Fidesz megbukott”, most végre elkezdődhet az önkormányzatiság helyreállítása is – mondta Barabás Richárd.

Szaniszló Sándor, a DK fővárosi frakcióvezetője arról beszélt: az elmúlt bő másfél évben nem tudtak sok sikert felmutatni a Fővárosi Közgyűlésben, mert azt a két nagy párt is csatatérként használta az országgyűlési választási küzdelemben. Ez az időszak véget ért, mindannyiunk számára esély, hogy új lappal kezdjük a főváros munkáját, elvesztegettünk másfél évet, viszont ennek jelentős részét behozhatjuk – fogalmazott.

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról beszélt: céljuk továbbra is a valódi városfejlesztés, és szerintük új alapokra kell helyezni a főváros és a kormány együttműködését. A választók nemet mondtak a mesterségesen gerjesztett népi-urbánus vitára. Az április 12-i országgyűlési választás korszakhatár Budapest számára is, a fővárosiakat sértegető kormánypolitikának éppúgy vége, mint a fővárosi sérelemi politikának – mondta.

Baranyi Krisztina (MKKP) IX. kerületi polgármester arról beszélt, a budapestiek a választási győzelem után várják például a HÉV-szerelvények lecserélését, a Népligeti felüljáró elbontását, az új villamosvonalakat, valamit a köztisztaság javulását.

Ugyanakkor a mai helyzet az, hogy a főváros 60 milliárdos folyószámla-hitelkeretéből már 54-56 milliárd „kiürült”, üres a számla, és hogy nem mentünk csődbe a hónap elején, az annak köszönhető, a kincstár megkegyelmezett nekünk – mondta. Hozzátette, nagyon súlyos helyzetben vagyunk, a fővárosiak pedig azt várják, hogy a helyzet a lehető leggyorsabban megoldódjon.