Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. május 29-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Karácsony Gergely ajánlatot tett a Tisza-kormánynak

Infostart / MTI

Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza-kormánynak Magyarország „talpra állításában” a Fővárosi Közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén.

Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette: szeretné felajánlani a főváros együttműködését és partnerségét az új kormánynak az ország talpra állításában. Semmi mást nem kérnek az új kormánytól, csak azt, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre – közölte a főpolgármester. Hozzátette: a Tisza Párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak.

„Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre” –fogalmazott Karácsony Gergely.

Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta: a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt – jegyezte meg a főpolgármester.

Karácsony Gergely a beszédében emlékeztette a képviselőket, hogy jelenleg a fővárosi cégeknek nincsenek felügyelőbizottságai és nincs főpolgármester-helyettes sem. Osztozunk a felelősségben, hogy ez miért alakult így – fogalmazott a főpolgármester, aki ugyanakkor hangsúlyozta: ez így nem mehet tovább.

A Fővárosi Közgyűlésben mindenkinek van választóktól kapott felhatalmazása és ebből származó felelőssége. A testület tehát „nem egy zsűri, ahol a városvezetést zsűrizzük, hanem ez egy közgyűlés, ahol közösen hozunk döntéseket” – mondta Karácsony Gergely, majd hozzátette: szeretné, ha élnének a döntéshozatal lehetőségével.

A főpolgármester azt mondta: az elmúlt hét évben elképesztő gyűlölet vette körül a nemzet fővárosát, a jövőt illetően nagyon optimista és bizakodó, de pontosan tudja, hogy az előző kormány „bűnös politikája miatt” milyen nehéz helyzetben van az új Tisza-kormány.

Pontosan tudom, hogy milyen helyzetben van a költségvetés és milyen mély válságban vannak a közszolgáltatások – jegyezte meg.

Szavai szerint az elmúlt tizenhat évben abuzív kormányzás folyt, amelynek Budapest is áldozata volt. Április 12. pedig sorsfordító nap volt Magyarország történelmében.

A főváros vezetése az Orbán-kormány alatt ki volt téve olyan jogi, pénzügyi, politikai és médiatámadásoknak, amelyek szerinte be fognak vonulni a magyar történelembe – jelentette ki Karácsony Gergely. Mint kifejtette, a főváros ez idő alatt elveszítette a forrásait, számos jogkörét. A Budapest körül kialakult gyűlölet megmutatkozott házkutatásokban, megalapozatlan büntetőeljárásokban, hónapokig tartó titkosszolgálati megfigyelésekben.

Továbbá húszszorosára emelték a szolidaritás hozzájárulást, de megemelték a közműadót is. A bűnök között sorolta a koronavírus-járvány idején „a kormány rossz politikája miatt az idősotthonokba behurcolt vírus által okozott fertőzéseket halálgyárként bemutató” propagandát is.

Budapest nem eljátszotta az áldozatszerepet, hanem csodával határos módon túléltek – hangsúlyozta Karácsony Gergely, aki mély megvetését fejezte ki azok felé, akik ezt a helyzetet előidézték.

Megjegyezte azt is, hogy az előző kormány minden megállapodást felrúgott a fővárossal, majd reményét fejezte ki, hogy vége van ennek a korszaknak, és valóban egy sokkal prosperálóbb, az együttműködésen alapuló, valamint Budapestet nemcsak életben tartó, hanem fejlesztő korszak következik.

Kiemelte: egy új korszak mindenkitől új hozzáállást igényel, és Budapest történelmi lehetőség előtt áll. Szerinte egy új aranykor érkezhet meg Budapestre.

Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője napirend előtti beszédében azt mondta: a politikai földindulás alapjaiban kell, hogy megváltoztassa Budapest jelenét és jövőjét. Szembe kell nézni azzal a „romhalmazzal”, amit a Fidesz-KDNP maga után hagyott: szisztematikusan lebontotta az önkormányzatiságot, vonta el a főváros jogosítványait, bevételeit, és a budapestiek képviselete helyett színjátékot játszott. Ennek a korszaknak egyszer és mindenkorra vége – jelentette ki a frakcióvezető.

Hangsúlyozta: a Tisza Pártot a fővárosi munkájában eddig a szakmaiság, a tisztesség és a transzparencia vezette. Budapestnek átlátható, modern, európai módon kell működnie. Ebben Karácsony Gergelynek is együtt kell működnie, jobban, mint eddig – mondta Orbán Árpád.

Úgy fogalmazott: „a kifogások elfogytak, az a nyomás, amit a Fidesz-kormányzat teherként a fővárosra helyezett, megszűnt, és az áldozatszerepből tényleg itt az ideje, hogy kilépjünk. Lejárt a panaszkodás, az állandó csőddel riogatás és az egymásra mutogatás ideje, el kell kezdenünk érdemben együtt dolgozni”.

Orbán Árpád azt mondta: nem lehet hivatkozni a kormányzati elvonásokra. Természetesen egy kis türelem kell, de a Tisza Párt programjában egyértelműen szerepel az önkormányzatok támogatása.

Budapest jelenleg egy hatalmas lehetőség kapujában áll, a Tisza-kormány megalakulásával a „város végre fellélegezhet” – hangsúlyozta a politikus, aki

ugyanakkor azt mondta: Budapest akkor lehet Európa egyik leginkább fejlődő és legélhetőbb városa, ha „a városvezetés is hajlandó kilépni a múltból”.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy tiszteletben tartják a választók döntését, és minden olyan dolgot támogatnak, ami a budapestiek javát szolgálja. A nemzeti vívmányokat pedig megvédi – jelentette ki.

A frakcióvezető az ellenzéki szerepről szólva kiemelte: munkájuk során mindig felhívják majd a figyelmet, ha a városvezetés nem hallja meg az emberek hangját.

Szepesfalvy Anna felszólította a Tisza Pártot, hogy vegyen részt a főváros irányításában.

Vegyenek részt döntésekben, ellenőrzésekben, az irányításban, „és álljanak bele a felelősségbe ami jön, hiszen ezt várják az emberek 2024 óta”. Semmi nem akadályozza a Tisza Pártot, hogy megcsinálják, amit akarnak – mondta.

Szepesfalvy Anna szerint joggal várják az emberek a Tisza Párttól, hogy ne csak a szavak szintjén legyen a transzparencia élharcosa, hanem követleje meg a fővárostól is a teljes átvilágítást. A lehetőségek között sorolta, hogy a Tisza Párt fővárosi frakciója főpolgármester-helyettest adjon, és azt is, hogy leváltsák a fővárosi cégek vezetőit.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy eddig a Tisza Párt fővárosi frakciója nem igazán élt a vezetésre kapott mandátumával.

A napirend előtti felszólalások sorát kezdő Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakcióvezetője arról beszélt: az önkormányzatiság lényege, hogy közöségek maguk formálhassák életüket. Az elmúlt években azonban végéig kellett nézni, hogy a Fidesz semmibe veszi a helyi autonómiát, az egyeztetéseket puszta formalitásként kezeli, miközben rendszerszinten vonja el a jogköröket és a forrásokat.

Az önkormányzatokat nem elnyomni, hanem erősíteni kellene, hiszen az erős települések jelentik a valódi demokratikus ellensúlyt azzal a hatalmi mámorral szemben, amelyet az agresszív központosítási törekvések képviseltek. „Szerencsére ennek a korszaknak vége, a Fidesz megbukott”, most végre elkezdődhet az önkormányzatiság helyreállítása is – mondta Barabás Richárd.

Szaniszló Sándor, a DK fővárosi frakcióvezetője arról beszélt: az elmúlt bő másfél évben nem tudtak sok sikert felmutatni a Fővárosi Közgyűlésben, mert azt a két nagy párt is csatatérként használta az országgyűlési választási küzdelemben. Ez az időszak véget ért, mindannyiunk számára esély, hogy új lappal kezdjük a főváros munkáját, elvesztegettünk másfél évet, viszont ennek jelentős részét behozhatjuk – fogalmazott.

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról beszélt: céljuk továbbra is a valódi városfejlesztés, és szerintük új alapokra kell helyezni a főváros és a kormány együttműködését. A választók nemet mondtak a mesterségesen gerjesztett népi-urbánus vitára. Az április 12-i országgyűlési választás korszakhatár Budapest számára is, a fővárosiakat sértegető kormánypolitikának éppúgy vége, mint a fővárosi sérelemi politikának – mondta.

Baranyi Krisztina (MKKP) IX. kerületi polgármester arról beszélt, a budapestiek a választási győzelem után várják például a HÉV-szerelvények lecserélését, a Népligeti felüljáró elbontását, az új villamosvonalakat, valamit a köztisztaság javulását.

Ugyanakkor a mai helyzet az, hogy a főváros 60 milliárdos folyószámla-hitelkeretéből már 54-56 milliárd „kiürült”, üres a számla, és hogy nem mentünk csődbe a hónap elején, az annak köszönhető, a kincstár megkegyelmezett nekünk – mondta. Hozzátette, nagyon súlyos helyzetben vagyunk, a fővárosiak pedig azt várják, hogy a helyzet a lehető leggyorsabban megoldódjon.

Tisza-kormány: több mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került

A mai nap kulcsfontosságú tárgyalás várható Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen között. A legfontosabb kérdés természetesen az uniós pénzek sorsa lesz.

Visszatérhet a tenisz királynője: tisztázta Serena Williams a pletykákat

A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen's Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

